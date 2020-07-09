Вместо художественного музея появится эксклюзивный жилой дом

В конце июня в Старом городе Тарту началась реконструкция здания бывшего художественного музея, в результате которой к июлю 2021 года будет завершено строительство ценного, с экологической точки зрения, жилого дома Vallikraavi Villa.
Историческое здание было спроектировано как жилой дом в 1876 году известным тартуским инженером-строителем Отто Шредером. В советское время в дом, где жил известный поэт Густав Суйтс, переехал Тартуский художественный музей, который находился там почти 70 лет.
В 2019 году историческое здание было приобретено на открытом аукционе фирмой Hausers Grupp. В сотрудничестве с архитектурным бюро KAOS Architects и застройщиком Valli Villa OÜ здание будет перестроено в роскошный многоквартирный дом, где будет 29 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Цены на квартиры в зависимости от метража планируются от 69 900 до 250 000 евро.
«В ситуации, когда многие строительные компании увольняют рабочих и приостанавливают проекты, мы рискнули продолжить работу. Хотя многие опасались худшего, коронавирус не уменьшил покупательский интерес, и в настоящий момент мы не видим необходимости тормозить этот проект. Напротив, Vallikraavi Villa является хорошим примером того, что наш оптимизм действительно принес свои плоды - хотя работа только началась, более половины квартир в этом особенном доме уже продано», - сказал член правления Hausers Ehitus OÜ Томи Саарон.
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