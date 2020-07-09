Голодовка отменяется: власти разрешили въехать в Эстонию спутнице жизни Михкеля Тикса

В четверг Департамент полиции и погранохраны разрешил въехать в Эстонию спутнице жизни Михкеля Тикса, в прошлом известного баскетболиста, а позднее популярного писателя и журналиста.
Накануне Михкель Тикс объявил, что если власти Эстонии не решат проблему въезда в Эстонию его гражданской жены, он с понедельника перед зданием Министерства внутренних дел начнет голодовку протеста.
«От своего имени и от имени Марины благодарю средства массовой информации, которые крайне оперативно отреагировали на мою проблему и заставили власти молниеносно повторно рассмотреть мое ходатайство и предоставить разрешение на въезд. Так что голодовку на этот раз устраивать не придется», - сообщил Михкель Тикс в четверг BNS.
Накануне Михкель Тикс сообщил BNS, что 13 июля в 9:00 начнет голодовку в Таллинне у входа в МВД по адресу Пикк, 61.
По его словам, цель пикета - протест против отказа правительства разрешить въезд в Эстонию его спутнице жизни гражданке Украины Марине Пономаренко. Тикс и она до установления чрезвычайного положения проживали в свободном браке, поочередно находясь то в Эстонии, то на Украине.
«После закрытия границ встретиться стало невозможно, потому что пересекать государственную границу Эстонии разрешено только находящейся в официально зарегистрированном в браке с гражданином Эстонии супруге», - отметил Тикс.
По словам Тикса, они и его спутница жизни предприняли все необходимые шаги, чтобы быть вместе в Эстонии, но эстонское государство до сих пор им этого не позволяло.
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