Роман Трофимов вылетел в Таллинн

Несмотря на то, что еще вчера не было ясно, сможет ли Роман Трофимов, около 100 дней проживший в аэропорту Манилы, получить новый билет на самолет, вопрос решился, в 13.30 самолет с ним на борту сядет в Таллинне.
Вчера, вызволенный Министерством иностранных дел из филиппинской ловушки житель Йыхви Роман Трофимов не смог добраться в дома, поскольку, как он объяснил это сам, опоздал на таллиннский рейс. Почему ему не хватило трех часов, чтобы сориентироваться в амстердамском аэропорту, Трофимов не сказал. По его словам, самолет он пропустил, поскольку думал, что тот вылетает в 11 часов, а оказалось в 10.
Вопрос с его дальнейшей судьбой оставался открытым, поскольку второй раз помогать ему финансово страна уже не собиралась: для него было сделано самое главное – он был на свободе.
Сегодня Трофимов показал на своей странице новый посадочный талон, сообщив, что в 13.30 прилетает в Эстонию.