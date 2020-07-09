Самолеты не будут летать между Эстонией и Украиной как минимум до 28 июля

Министерство экономики и коммуникаций запретило венгерской компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца, пишет Rus.ERR.
По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Расмуса Рууда, авиаперевозчику было сделано предписание и к настоящему моменту обслуживание рейсов приостановлено.
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.
По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.
Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.