Чт, 9.07.2020
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Самолеты не будут летать между Эстонией и Украиной как минимум до 28 июля

Самолет Wizz Air.

ФОТО: Darius Mataitis/SCANPIX BALTICS

Министерство экономики и коммуникаций запретило венгерской компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца, пишет Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Расмуса Рууда, авиаперевозчику было сделано предписание и к настоящему моменту обслуживание рейсов приостановлено.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.

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