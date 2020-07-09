В блокноте обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна найдены контакты из Эстонии

На основании документов ФБР, домработница Эпштейна присвоила нашумевшую записную книжку в промежуток между 2004 и 2005 годами, а в 2009 году пыталась ее продать. ФБР получила блокнот в 2009 году, после чего экономка объяснила, что записи в нем были сделаны не самим Эпштейном, а его подчиненными. Из официальных документов непонятно, могла ли тогдашняя подруга Эпштейна, ныне арестованная Гислейн Максвелл, быть ответственной за записи.

«Черная записная книжка» Эпштейна содержит более 1500 записей о людях и их данные, а также чуть более 200 записей о компаниях. Указаны имена людей со всего мира, но в основном они родом из США и Великобритании, родины Эпштейна и Максвелл. Почти 50 упомянутых имен принадлежат членам королевских семейств, например, принц Эндрю или король Саудовской Аравии Салман. В списке есть и известные ученые, общественные деятели, лауреаты Нобелевской премии и политики, например, президент США Дональд Трамп.

Подоплека записей в блокноте неизвестна, но, согласно самой распространенной теории, они отражают широкий круг общения Эпштейна. Несколько упомянутых там лиц сказали, что они никак не связаны с Эпштейном.

На 35-й странице «черной записной книжки» бросается в глаза Эстония в качестве страны происхождения. В качестве основного контакта значится Массимо Париси и основанное им агентство Baltic Model Management, совладелицей которого в Эстонии является топ-модель Кармен Кассь. В начале 2000-х Массимо был менеджером Кассь, а сейчас активно занимается вербовкой моделей в Литве.

Информация с 35 страницы записной книжки Эпштейна. ФОТО: Kuvatõmmis raamatust

В блокноте Эпштейна с Массимо и агентством Baltic Model Management связано шесть контактов, два человека из которых родом из Эстонии, один из Литвы и два скрытых контакта.

Номера больше не обслуживаются

Связанные с Эстонией телефонные номера принадлежали эстонской конторе агентства Baltic Model Management, которая тогда находилась в Старом городе Таллинна. На сегодняшний день телефонные номера больше не используются. Массимо не согласился прокомментировать Postimees ситуацию и решил ограничить для журналиста доступ к его соцсетям.

Но нынешний директор агентства Baltic Model Management Инга Бруггеманн сказала, что Массимо продал агентство три года назад и с ним больше не связан. «В любом случае, ему не было предъявлено ни одного обвинения, о которых вы говорите, и он не имеет к этому никакого отношения», - добавила она.

«Поскольку в рамках международного сотрудничества с помощью поданного Эстонии ходатайства другие страны собирают доказательства для своих производств и мы не раскрываем информацию о производствах других стран, мы не можем ответить, получала ли прокуратура такое ходатайство», - ответила советник по прессе окружной прокуратуры Кайри Кюнгас на вопрос Postimees, поступило ли в эстонскую прокуратуру ходатайство из Америки по поводу агентства Baltic Model Management. В Департамент полиции и погранохраны не обращались с подобным ходатайством.

Владелица MJ-model Management Маргит Йыггер сказала Postimees, что имя Джеффри Эпштейна неизвестно в модельном бизнесе. «Скажем так: я впервые услышала это имя, когда оно прозвучало в СМИ. Я сама не знаю этого человека», - сказала Йыггер.

«Я предполагаю, что если имя Кармен Касс там появилось, оно попало туда во времена, когда она была в Америке», - отметила Йыггер.