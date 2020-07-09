Пострадавшие от COVID-19 работники могут пройти бесплатные курсы

В общей сложности Coursera предлагает около 300 различных курсов на английском языке от международных университетов и крупных предприятий, по окончании которых можно получить сертификат об обучении.

Данная платформа предлагает множество различных курсов, которые позволяют развивать общие навыки необходимые в будущем, такие как цифровая грамотность, управление проектами или деловой английский. Также есть более специфические курсы, такие как управление облачными технологиями, разработка компьютерных игр или медицинская нейронаука. Курсы разной продолжительности помогут улучшить навыки и поддержат знания и психическое здоровье.

«Мы призываем всех заинтересованных в обучении зарегистрироваться до конца сентября и обязательно начать обучение в течение двух недель, поскольку возможность бесплатного обучения действительна только до конца этого года. Количество курсов, которые вы можете пройти, не ограничено, но после регистрации вам обязательно нужно начать обучение в течение двух недель, чтобы не потерять место на курсах. Несомненно, это хорошая возможность для развития своих навыков, а также после окончания курсов можно получить сертификат, который поможет повысить возможности и ценности на рынке труда», – сказал вице-канцлер Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих.

«Развитие навыков важно для всех людей для того, чтобы быть лучше подготовленными к изменениям необходимым на рынке труда в будущем. Выход из кризиса COVID-19 станет вызовом, поэтому важно, чтобы мы продолжали развивать свои навыки и во взрослом возрасте. Взрослые люди очень любознательны, о чем свидетельствует популярность бесплатных курсов, ежегодно предлагаемых нашими профессиональными и высшими учебными заведениями. Нынешняя возможность получения международных сертификатов безусловно также является хорошей возможностью для расширения возможностей трудоустройства», – подчеркнул вице-канцлер Министерства образования и науки Роберт Липпин.

Большое количество курсов, предлагаемых Coursera, относятся к области информационных и коммуникационных технологий, которые позволяют людям получать базовые знания, а также сертификаты, подтверждающие необходимые навыки для работы в ИТ-сфере. «Более высокие и профессиональные навыки в области ИКТ все более необходимы во всех секторах экономики для сохранения нынешнего рабочего места или для перехода на новое более прибыльное место. Кризис COVID-19 и его последствия для рынка труда являются мощным стимулом для проверки себя и приобретения перспективных знаний и навыков, в том числе в режиме онлайн, что также стало необходимостью и более привычным в период кризиса. С точки зрения эстонской экономики, возможность переобучения и обучения в период кризиса будет способствовать экономическому росту в будущем», – сказал вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут.

Coursera предлагает бесплатные курсы для людей через государство. За доступность курсов отвечают Министерство социальных дел и Министерство образования и науки, а информация предоставляется Министерством экономики и коммуникаций и Кассой по безработице. Для прохождения курсов необходимо зарегистрироваться на образовательном портале.

Платформа Coursera насчитывает 300 курсов от международных университетов и предприятий, включая Йельский и Нью-Йоркский университеты, Google и IBM. Сотрудничество уже началось с несколькими странами, такими как Латвия, Греция, Австралия и США.

Страны управляют программой и предоставляют информацию тем, кто уже пострадал от кризиса на рынке труда или остался без работы, а также тем работникам и предприятиям, которые рискуют остаться без работы.