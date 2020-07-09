«Они убьют меня»: суд показал записи последних минут жизни Джорджа Флойда

Cуд обнародовал стенограмму с видеорегистратора одного из полицейских, который участвовал в задержании Флойда. Как показывает запись, афроамериканец говорил о своем физическом недомогании еще до того, как его повалили на землю. Когда его пытались поместить в патрульный автомобиль, он сказал, что страдает клаустрофобией и не может дышать. В ответ на это полицейские посоветовали ему расслабиться и глубже дышать, заявив, что все в порядке, передает NEWSru.

Также стало известно, что Флойд произнес: «Мама, я люблю тебя. Скажи моим детям, что я люблю их. Я умер», а последними словами, перед тем как Флойд потерял сознание, были: «Они убьют меня. Они убьют меня». В ответ на его жалобы полицейский посоветовал ему перестать говорить и кричать, так как «для разговора требуется огромное количество кислорода». Ранее о последних моментах жизни Флойда было известно только из видеозаписи очевидца и съемок с камер видеонаблюдения.

Также в материалах дела содержится 60-страничная стенограмма допроса одного из участников задержания, экс-полицейского Томаса Лейна. На вопрос, чувствовал ли он, что Флойду требуется неотложная медицинская помощь, Лейн ответил утвердительно, но отказался отвечать на вопрос, считает ли он себя или своего коллегу Дерека Шовена, способствовавшими смерти Флойда.

Его адвокат заявил, что Лейн не несет ответственности за смерть Флойда, поскольку проходил обучение у Шовена, будучи новичком на службе, и должен был подчиняться его указаниям. К тому же, по его словам, сам Флойд находился под воздействием наркотиков, а полицейские боялись возможной агрессии со стороны задержанного, если он придет в сознание.

Согласно стенограммам, Лейн вызвал скорую помощь после того, как у Флойда началось кровотечение изо рта. Лейн заявил, что Флойд мог удариться лицом о стекло внутри машины. После того, как Флойд заявил, что не может дышать, полицейские обсудили возможность его наркотического опьянения, и Лейн сообщил в скорую помощь о большей серьезности ситуации. Однако вызванная машина скорой помощи вначале прибыла не по тому адресу.