Эстония начала рекламную туристическую кампанию на рынках Финляндии и Латвии

Центр развития туризма Фонда поддержки предпринимательства (EAS) на этой неделе начал рекламную кампанию на рынках соседних с Эстонией Финляндии и Латвии, напоминая их жителям о разнообразных возможностях отдыха в Эстонии и мотивируя их совершать в соседнюю страну длительные туристические поездки.
«Бизнес предприятий туристического сектора этим летом как никогда прежде зависит от активности внутреннего туризма и от наших ближайших соседей, - пояснила в интервью BNS руководитель центра развития туризма EAS Хейли Кландорф-Ярвсоо. - Хотя интерес к Эстонии проявляют туристы и из дальних стран, восстановление этого сектора все же идет медленно и мы в сотрудничестве с туристическими предприятиями предпринимаем усилия, чтобы убедить приехать в Эстонию тех, кому это с географической точки зрения просто и быстро».
По данным департамента статистики, доход гостиниц Эстонии за первые пять месяцев года от ночлега туристов составил 39 млн евро, что на 48 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года.
В фокусе кампании на рынке Финляндии такие темы как местная кухня в Эстонии, культура, отдых в СПА, достижение состояния хюгге (дат. Hygge) — понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости.
Кампания на финском рынке обращает также внимание на возможности сельского туризма в Эстонии, аутентичной культуры островов, прогулок под парусом и возможности недавно открытых в Эстонии объектов туризма.
Кампания на рынке в Латвии, как и финская, направлена на людей самого разного возраста, проживающих в регионах с высоким уровнем жизни и планировавших путешествия еще с прошлого года. Рекламная кампания приглашает жителей Латвии к активному отдыху в Эстонии на природе и в сфере культуры, с друзьями и в кругу семьи.
Основной посыл кампании - «путешествуем медленно». «Про эстонцев принято думать, что они медленный народ и этот стереотип прекрасно совпадает с популярной международной тенденцией в туризме - slow travel. Для такого путешествия нужно побольше времени, тогда удастся как следует отдохнуть и избавиться от стресса, вызванного пандемией и долгой изоляцией», - отметила Хейли Кландорф-Ярвсоо.
По ее словам, своеобразным девизом кампании внутреннего туризма выбрана песня группы Trad.Attack! „Полюби меня», исполняемая латвийской певицей Аснатой Ранцане на латышском языке.
Направленные на рынки Финляндии и Латвии кампании продолжатся до 9 августа, информация об Эстонии пойдет по всем каналам СМИ.
Кампания внутреннего туризма «Полюби Эстонию!» продолжится до 31 июля.
Кампании финансирует Европейский Фонд регионального развития.
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