Жители Эстонии могут потребовать компенсацию от Volkswagen

Европейский суд решил, что из-за так называемого дизельного скандала возврата денег от Volkswagen могут требовать все, кто приобрел не отвечающую характеристикам машину. И иск против крупной немецкой корпорации можно подать в своей родной стране.
Организация по защите прав потребителей Австрии хотел востребовать деньги с Volkswagen в австрийском суде, но Volkswagen хотел нести ответственность только через суд Германии. Теперь Европейский суд постановил, что потребитель может пожаловаться на предприятие в суд той страны, где ему был нанесен ущерб, то есть там, где был куплен автомобиль, пишет Postimees со ссылкой на Der Spiegel.
Volkswagen производства по всем жалобам провести в судах Германии, но теперь предприятие ждут судебные разбирательства в различных странах. Организация по защите прав потребителей Австрии подала в суд против Volkswagen и потребовала в пользу 574 автовладельцеву возместить ущерб в размере 3,6 миллионов евро. Аргументом послужило то, что из-за аферы концерна реальная ценность автомобилей гораздо ниже. Теперь дело будет рассматриваться в австрийском суде.
Напомним, что дизельный скандал ("дизельгейт") разгорелся осенью 2015 года, когда экологическое ведомство США проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей концерна в 40 раз превышало допустимые нормы.
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