Губерниев и Соловьев предположили, что Родченкова уже нет в живых

Спортивный комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире Соловьев LIVE предположили, что бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова уже нет в живых.
Ранее немецкие эксперты признали факт подделки подписей в документах, являющихся доказательствами по допинговому делу российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которое обрастает новыми деталями, передает NEWSru.
Губерниев: "Сейчас это момент истины для очень многих, но мне крайне интересно, а есть ли мальчик… Родченков - где он сейчас? Мы видим, что человек пропал".
Соловьев: "Я думаю, что его просто уже физически нет".
Губерниев: "Я не исключаю такой вариант. Потому что появление человека в маске, похожего на персонажа какого-то блокбастера…"
Соловьев: "Да это чушь!"
Губерниев: "Опять же, история еще и в том, что в свое время он работал у нас. Значит, кто-то ему доверял и все такое прочее".
Соловьев: "Это тоже большой вопрос к тем, кто доверял, учитывая, что там были уголовные истории в семье и много чего было".
Григорий Родченков - советский и российский химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук. Директор "Антидопингового центра" с 2006 года по 2015 год.
Получил всемирную известность в 2016 году после того, как рассказал о существовании в России государственной допинг-программы. С января 2016 года проживает в США, является информатором WADA и одним из основных фигурантов доклада Макларена. Участвует в федеральной программе США по защите свидетелей.
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