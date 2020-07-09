С пятницы и в Пельгулиннаском роддоме помощники смогут оставаться с роженицами

Уже завтра, 10 июля, в Пельгулиннаской роддоме помощники рожениц смогут оставаться с женой и ребенком в семейной палате.
Помощником может быть как отец ребенка, так и иной близкий член семьи, который здоров и заполнил по прибытии в больницу декларацию о здоровье.
Заведующая родильным отделением доктор Яна Клеменцов отметила, что допуск сопровождающего в послеродовую семейную палату – это новость, которую семьи ждали давно, но в роддоме по-прежнему действуют многие требования безопасности.
«Для обеспечения безопасности всех рожениц и персонала роддома мы просим помощников во время нахождения в больнице оставаться в семейной палате, и в это время ему не разрешено покидать здание медицинского учреждения. Поэтому мы просим всех, приезжая на роды, брать с собой все необходимое на все время нахождения в больнице», - уточнила доктор Клеменцов.
Несмотря на то, что с пятницы сопровождающий может оставаться с роженицей в семейной палате, в роддоме по-прежнему действует запрет на посещение: находящихся в роддоме нельзя навещать. Предназначенные для пациентов передачи принимают с понедельника по воскресенье с 14.00 до 17.00 на дежурном столе.
Для обеспечения безопасности всех рожениц и персонала роддома у всех, пришедших на роды женщин берут анализ на COVID-19. У помощников анализы не берут.
С завтрашнего дня, с 10.07.2020, нахождение в семейных палатах вновь станет платным.
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