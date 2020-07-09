Заблудившихся в лесу людей спасла полицейская сирена

Вчера, 8 июля, днем в полицию поступило сообщение, что в волости Канепи двое мужчин средних лет заблудились в лесу. Они рассказали, что уже несколько часов ищут дорогу назад, но безуспешно, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
У них все было в порядке со здоровьем, но было опасение, что своими силами они не найдут выход из леса, а батарея телефона скоро сядет.
Патруль, по полученным от заблудившихся ориентирам, отправился на место и с помощью сирены пытался указать оказавшимся в лесу путь. Это принесло свои результаты и через полчаса заблудившиеся смогли выбраться из леса и вернуться домой.
Участковый Пыльвамаа Яанно Сильд сказал, что полиция для помощи заблудившимся использует различные методы. «Оценив территорию поисков и состояние нуждающихся в помощи, в соответствии с ситуацией используются собаки-ищейки, вертолет или двигающиеся в цепочке полицейские. В темное время суток мы можем использовать сигнальные ракеты или, например, приборы ночного видения».
Он отметил, что в данном случае ситуация решилась быстро и масштабные полицейские ресурсы не были задействованы. Было достаточно работающей сирены, чтобы помощь заблудившимся в лесу.
Полиция рекомендует тем, кто отправляется в лес, брать с собой заряженный мобильный телефон, поскольку, попав в беду, это единственный способ сообщить о своем положении, а также с помощью позиционирования можно установить местонахождение нуждающегося в помощи.
«Если в лесу заблудится пожилой человек, у которого сил меньше, не стоит тратить часы на безнадежный поиск выхода, надо найти более открытое место, позвонить по номеру 112 и ждать помощи», - сказал Сильд.