Стокгольмский синдром на эстонский лад (eesti moodi)

По степени загадочной многозначительности фраза эта, прозвучавшая в интервью только что формально легитимизированного нового лидера нацконсерваторов изданию Postimees, далеко превосходит знаменитое «казнить нельзя помиловать» и вполне может соперничать с крылатым «Мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!». Хотя, если сильно напрячься, можно расшифровать и этот новый филологический шедевр. Я, к примеру, понимаю его примерно так.

Ребята, а чего вы суетесь?!

Ну да, мы делим людей по национальному признаку. Но ведь мы только констатируем статус-кво. Да, при этом мы настаиваем, чтобы украинцев не брали на работу, а лучше – вообще не пускали в страну. Так ведь это для их же блага: здесь же местные ненасытные кровопийцы-работодатели эксплуатируют их в хвост и в гриву, выжимают из них последние соки, чисто рабовладение какое-то!.. А потом – мы же против массового набора работников, а заодно и студентов, не только с Украины, но и вообще из всех этих третьих стран – даже не указывая национальности. Кроме того, согласитесь, мы ведь должны защищать интересы местных, эстонских работников. Ну, подумаешь, не спешат наши безработные закрывать своей грудью вакансии в сельскохозяйственном секторе, так ведь главное – чтобы у них такой выбор был! Вот мы им его и обеспечиваем.

…В общем, если снять прозрачный флёр демагогических рассуждений, именно так и следует понимать наших «людей в черном». Правда, для разнообразия Мартин Хельме для выхода на публику после избрания на пост председателя облачился в столь же строгий, но уже темно-синий костюм и шляпу того же цвета, но сути это не меняет: лидеры EKRE продолжают играть роль спасителей цивилизации.

И действительно, если вчитываться в произносимое сегодня этими спасителями, то там национальная тематика звучит преимущественно в констатирующей тональности, без излишней эмоционально-оценочной составляющей. Кто разжигает?! Да это же сами центристы и поднимают крик о правах человека, о недопустимости дискриминации по национальному и расовому признаку, а мы – так, к общему разговору…

Мы разжигаем?! Да что вы!.. Ах, спички у нас? Так это мы, чтобы было от чего прикуривать. Что – бензин? А это для факельного шествия. Праздник у нас, вот мы вечером с факелами по городу и прогуляемся…

Если будете хорошо себя вести…

Психологический феномен под названием «стокгольмский синдром» получил свое название после того, как 23 августа 1973 года в шведской столице произошел захват заложников в помещении банка «Kreditbanken». Особенностью этого события стал тот факт, что заложники в конечном счете настолько прониклись симпатией к своим захватчикам, что звонили тогдашнему премьер-министру Улофу Пальме и требовали выполнить все условия преступников.