Чт, 9.07.2020
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  • Роман Павлюченко вошел в десятку лучших нападающих "Тоттенхэма"

Роман Павлюченко вошел в десятку лучших нападающих "Тоттенхэма"

Роман Павлюченко в "Тоттенхэме".

ФОТО: BEN STANSALL/AFP

Россиянин Роман Павлюченко занял седьмое место в рейтинге лучших нападающих английского футбольного клуба "Тоттенхэм" ХХI века по версии британского Squawka.

Лучшим назвали нынешнего форварда клуба англичанина Гарри Кейна, второе место занял болгарин Димитар Бербатов, третье - ирландец Робби Кин, сообщает Newsru.

Далее в списке расположились англичане Джермейн Дефо, Тедди Шерингем и Питер Крауч, следующими после Павлюченко в рейтинге стали малиец Фредерик Кануте, тоголезец Эммануэль Адебайор и англичанин Даррен Бент.

"Пойти по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко действительно показал свою силу. Ему так и не удалось достичь тех высот, которые от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке "шпор", как, например, гол "Интеру" на "Уайт Харт Лейн", - говорится в характеристике.

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