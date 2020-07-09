Роман Павлюченко вошел в десятку лучших нападающих "Тоттенхэма"

Россиянин Роман Павлюченко занял седьмое место в рейтинге лучших нападающих английского футбольного клуба "Тоттенхэм" ХХI века по версии британского Squawka.
Лучшим назвали нынешнего форварда клуба англичанина Гарри Кейна, второе место занял болгарин Димитар Бербатов, третье - ирландец Робби Кин, сообщает Newsru.
Далее в списке расположились англичане Джермейн Дефо, Тедди Шерингем и Питер Крауч, следующими после Павлюченко в рейтинге стали малиец Фредерик Кануте, тоголезец Эммануэль Адебайор и англичанин Даррен Бент.
"Пойти по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко действительно показал свою силу. Ему так и не удалось достичь тех высот, которые от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке "шпор", как, например, гол "Интеру" на "Уайт Харт Лейн", - говорится в характеристике.
10. Darren Bent— Squawka Football (@Squawka) July 8, 2020
9. Emmanuel Adebayor
8. Frederic Kanoute
7. Roman Pavlyuchenko
6. Peter Crouch
5. Teddy Sheringham
4. Jermain Defoe
3. Robbie Keane
2. Dimitar Berbatov
1. Harry Kane