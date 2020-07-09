Власти Германии заявили об усилении в стране подрывной деятельности со стороны России и Китая

В докладе также сообщается о резком увеличении количества преступлений, совершенных в Германии правыми и особенно левыми экстремистами, пишет Newsru. Ведомство насчитало в 2019 году свыше 22300 преступлений с правоэкстремистской подоплекой - почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, и 6400 преступлений на левоэкстремистской почве - почти на 40 процентов больше, чем в 2018 году. В то же время число насильственных преступлений, совершенных экстремистами, сократилось: на 15 процентов в случае с правыми и на 10 процентов - в случае с левыми.

Кроме того, сильная угроза исходит от исламских экстремистов: в частности, свое влияние продолжают усиливать салафиты. Хотя за последние три года в ФРГ не было совершено ни одного теракта, авторы доклада подчеркивают, что это может быть связано с разгромом джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, а также с бдительностью немецких спецслужб.

В конце мая российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг, которая произошла в 2015 году. Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер решительно осудил атаку и заявил, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг. При этом он сослался на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный Генеральным прокурором 5 мая.

30 апреля 2015 года несколько членов бундестага получили на почту фишинговое письмо, темой которого значился конфликт между Россией и Украиной. Ссылка внутри вела на фальшивый сайт ООН, а при попадании на сайт на компьютер незаметно устанавливалась вредоносная программа. Атака закончилась 20 мая, к этому моменту хакеры успели скачать как минимум 16 гигабайт данных. Степень их конфиденциальности не уточняется. Хакерская атака оказалась столь серьезной, что компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности.

Прокуратура утверждает, что одним из организаторов взлома немецкого парламента был хакер Дмитрий Бадин - 29-летний уроженец Курска, работающий в одном из подразделений ГРУ и обвиненный, в частности, во вмешательстве в ход избирательной кампании 2016 года в США. В то же время задержание Бадина, который предположительно находится на территории России, представляется маловероятным.