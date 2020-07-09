Чт, 9.07.2020
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  • На выезде из Таллинна столкнулись два грузовика: оба водителя в больнице

Фото и видео ⟩ На выезде из Таллинна столкнулись два грузовика: оба водителя в больнице
Движение открыто

На втором километре Таллиннской окружной дороги столкнулись два грузовика Scania - один с польскими номерами, другой с эстонскими. ДТП произошло сегодня после полудня. Оба водителя в Северо-Эстонской региональной больнице.

Сначала было сообщение только о пострадавшем водителе грузовика с эстонскими номерами, которого отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а травмы водителя грузовика с польскими номерами были поверхностные, и медики оказали ему помощь на месте. 

Позднее полиция уточнила, что водитель грузовика с эстонскими номерами оказался заблокирован в кабине. Спасателям удалось высвободить его. По последним данным, оба водителя доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.   

В 14:54 полиция сообщила, что спасатели закончили, далее на месте происшествия будут работать полицейские.

В 15:07 движение открыли в обоих направлениях, однако оно еще затруднено. Полиция советует ехать через Лагеди. 

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