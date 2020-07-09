Фото и видео ⟩ На выезде из Таллинна столкнулись два грузовика: оба водителя в больнице
На втором километре Таллиннской окружной дороги столкнулись два грузовика Scania - один с польскими номерами, другой с эстонскими. ДТП произошло сегодня после полудня. Оба водителя в Северо-Эстонской региональной больнице.
Сначала было сообщение только о пострадавшем водителе грузовика с эстонскими номерами, которого отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а травмы водителя грузовика с польскими номерами были поверхностные, и медики оказали ему помощь на месте.
Позднее полиция уточнила, что водитель грузовика с эстонскими номерами оказался заблокирован в кабине. Спасателям удалось высвободить его. По последним данным, оба водителя доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Praeguseks on veoki kabiini kinni jäänud juht vabastatud ja mõlemad juhid toimetatud PERH-i. #PõhjaP #Politsei pic.twitter.com/oHOEZNOqVR— Politsei (@Politsei) July 9, 2020
В 14:54 полиция сообщила, что спасатели закончили, далее на месте происшествия будут работать полицейские.
В 15:07 движение открыли в обоих направлениях, однако оно еще затруднено. Полиция советует ехать через Лагеди.