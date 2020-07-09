В Латвии спишут ипотечные кредиты кризисных лет

Латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях и Закону о подоходном налоге с населения, предоставляющие кредитным учреждениям возможность в одностороннем порядке погасить кредитные задолженности по ипотечным кредитам, взятым до кризиса 2008 года.
Принципы списания кредитов предусматривают, что кредитные учреждения добровольно, полностью или частично могут погасить эти долги на основании утвержденной кредитным учреждением прозрачной и обнародованной политики, оценивая в том числе и добросовестность заемщика.
Предложение относится к ипотечным кредитам, взятым физическими лицами до конца 2008 года, в случае, если погашение обязательств было обеспечено залогом недвижимости, и должник или залогодатель утратил права собственности на недвижимость в связи с долговыми обязательствами перед кредиторами до 31 декабря 2018 года.
Кредит в момент погашения должен быть отражен во внебалансовом учете кредитного учреждения. Будут погашены ипотечные кредиты физических лиц, если не начат процесс неплатежеспособности.
Погашенные обязательства не будут считаться доходом и не будут обложены подоходным налогом. Фискальное влияние этого предложения будет нейтральным, то есть не создаст для государственного бюджета ни расходов, ни поступлений.
Ранее Банк Латвии заявил, что кредитные мошенники и злостные неплательщики ничего от этого процесса не выиграют.
По расчетам Банка Латвии, эта мера коснется примерно 13 тысяч должников и кредитов на общую сумму до 600 млн евро.
С идеей списания невозвращаемых долгов докризисных лет выступил в начале марта президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.