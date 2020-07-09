Эстонская Premia начала экспорт своего мороженого в страны Азии

Фабрика по производству мороженого Premia в сотрудничестве с материнской фирмой Food Union начала экспорт в Гонконг, Сингапур и Тайвань и в этом году отправит в Азию более 36 тонн произведенного в Эстонии мороженого.
Об этом BNS сообщил в четверг в пресс-релизе председатель правления Premia Tallinna Külmhoone AS Айвар Аус, по словам которого на данный момент уже отправлено 100 000 мороженых, т. е. около 7,2 тонн холодного десерта.
В начале июля произведут и отправят уже следующую партию, 4 тонны мороженого. В течение этого года Premia планирует отправить в Азию в общей сложности 36 тонн эстонского мороженого.
«Запуск экспорта в Азию — это длившийся для нас уже долгое время процесс, поскольку отправке первой партии и началу производства предшествовал тщательный аудит со стороны заказчика. То, что наше мороженое будет представлено в Азии как товары премиум-класса, является настоящим признанием качества нашего производства и сырья», — говорит Аус.
Мороженое будут продавать в одной из крупнейших в Гонконге сети продуктовых магазинов Yata Supermarket, в Сингапуре мороженое появится на прилавках Cold Storage Supermarket, тайванцы найдут мороженое в магазинах PX Mart. Мороженое будет укомплектовано в мультиупаковках по шесть штук, цена которых варьируется от 6 до 12 евро.
«Завоевание рынка мороженого в Азии мы предприняли вместе с Food Union и рижским заводом по производству мороженого. Если мы будем отправлять в Гонконг, Сингапур и Тайвань два сорта мороженого, то из Риги будет отправляться 6–7 разных сортов, в общей сложности это около 400 тонн мороженого», — объясняет Аус.
По словам Ауса, из всей продукции таллиннской фабрики мороженого Premia на экспорт будет уходить треть. Помимо трех стран Азии произведенное в Эстонии мороженое едят также в Литве, Латвии, Финляндии и Дании.
Premia Tallinna Külmhoone является лидером рынка мороженого в Эстонии. По состоянию на 2019 год доля рынка Premia на рынке мороженого Эстонии составила 40,0%. Premia Tallinna Külmhoone AS входит в концерн Food Union, основанный на международном капитале.