Роман Трофимов: «Я просто обменял билет на другой день»
Приключения йыхвисца Романа Трофимова, за которого вступилась в буквальном смысле вся Эстония, а вчера в том же составе негодовала из-за того, что он опоздал на самолет, закончились. Он вернулся на родину, а в аэропорту его встретили представители СМИ.
Нехотя и на бегу отвечая на вопросы журналистов, Трофимов сказал, что он не публичный человек, не хотел никакой шумихи, что привык решать свои проблемы сам, просто так получилось. На Филиппины в этот период он поехал, поскольку «все тогда отдыхали», и он не предполагал, что ситуация выйдет из-под контроля. До того он работал программистом на удаленке. На вопрос корреспондента Postimees, есть ли у него работа, Роман ответил: «Теперь уже нет, потерял». А правда ли, что он поехал на Филиппины за большой любовью? «Без комментариев!»
Трофимов отметил, что у него возникли проблемы со здоровьем, именно им он и собирается сейчас заняться: «После этого буду думать, что делать дальше».
Корреспондент Postimees поинтересовался, считает ли Роман правильным, что эстонский налогоплательщик оплачивает его ошибки: «Чувствуете ли вы ответственность? Вчера вы не сели в самолет». - «А причем тут это? Я просто обменял билет на сегодня, за это уже никто не платил. Ни я, ни кто-то другой», - ответил Трофимов.
Затем он рассказал, что серый паспорт создавал ему проблемы в каждой стране, куда бы он с ним ни приезжал. Но на вопрос, не планирует ли он после этой истории получить эстонское гражданство, он отвечать отказался. Зато в Эстонии его приняли без проблем, правда, отправили на двухнедельный карантин.
Ответить на вопрос, на что он рассчитывал, отправляясь в путешествие без денег и без бронирования гостиницы, Трофимов не захотел, поспешив сесть в первое же попавшееся такси со словами: «Братишка, свободен?»
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