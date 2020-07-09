Чт, 9.07.2020
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Правительство одобрило предоставление Alexela Grupp кредита в 37 миллионов евро

Автозаправка и магазин Alexela. Фото иллюстративное.

ФОТО: Alexela

Правительство в четверг одобрило условия кредита топливному предприятию Alexela Grupp на сумму в 37 млн евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Юри Ратас в четверг на пресс-конференции пояснил, что правительство одобрило основные условия предоставления фирме оборотного кредита Alexela.

Срок предоставления фондом Kredex кредита - до пяти лет, процент — Euribor за 12 месяцев плюс два процента в год и договорная плата составит 0,2 процента от суммы кредитного лимита.

Кредитный лимит разрешено использовать по частям — минимальный размер каждой из частей составляет по меньшей мере пять миллионов евро и максимальный — 15 млн евро.

Кредит должен быть обеспечен активами получателя кредита и предприятий, входящих в консолидированную с ним группу.

В конце мая исполнительный директор Alexela Андреас Лаане сообщил BNS, что концерн ходатайствует перед фондом Kredex о кредите для поддержки предприятий Kiviõli Keemiatööstus и других входящих в концерн предприятий. По словам Лаане, средства пойдут на перспективные инвестиции, намеченные на 2021 год.

Государство выделило в рамках дополнительного бюджета 300 млн евро для поддержки деятельности стратегически важных предприятий. Все субсидии суммой более 10 млн евро подлежат предварительному одобрению со стороны правительства.

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