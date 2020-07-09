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Надежды, что упавший за борт капитан парусника будет найден живым, практически нет

Судно. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В 12:50 9 июля Центр тревоги получил сообщение, что на северо-востоке от Вормси капитан парусника упал за борт. На сообщение отреагировало судно Департамента полиции и погранохраны, морские спасатели Кярдла и вертолет. К вечеру поиски прекратились, мужчина так и не найден.

Сообщение об упавшем с судна капитане поступило в 12:50 от другого мужчины, который был вместе с ним на борту парусника, который держал путь из Дирхами в Хаапсалу. «Центру морской охраны мужчина сообщил, что увидел краем глаза падение, человека на воде не видно, а он пытается спустить паруса. Он также сказал, что на упавшем за борт мужчине нет спасательного жилета», - сообщила руководитель группы охраны на море Марге Кохтла. По ее словам, сообщивший о происшествии не смог назвать координатов судна на море. «К счастью, мы смогли вычислить координаты, используя снимки с радара и позиционирование телефона», - отметила Кохтла.

На происшествие сразу отреагировало судно Департамента полиции и погранохраны «Генерал Курвиц», которое находилось неподалеку. Команда судна сразу преступила к поискам на лодках. К 13:19 на место прибыли морские спасатели Кярдла на моторной лодке «Кессу», в 13:30 был задействован вертолет.

Поиски продолжались до вечера, но к 19 часам прекратились. По словам Кохтла, уже нет большой надежды, что мужчина будет найден живым. «Хотя сейчас лето, температура воды в районе составляет около 15-16 градусов, в такой воде человек сможет продержаться около часа», - объяснила Кохтла.

Хотя это и необязательно, выходя в море, следует надевать спасательный жилет. «Это сильно упрощает поиски человека, упавшего в воду, потому что яркий цвет жилета виден издалека», - сказала Кохтла. Также она советует точно знать свои координаты, поскольку это крайне важно, особенно в море. Помимо капитана на судне должен присутствовать еще хотя бы один человек, который знает, как управлять судном и понимает в навигации.

Полицейские помогли отбуксировать парусник в порт Хаапсалу. Мужчина, сообщивший об инциденте, в порядке. На море в момент происшествия была хорошая видимость, достаточно сильный западный ветер, высота волн — около 1,5 м.

Возможно дальнейшие поиски продолжатся завтра.

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