Найдено тело упавшего за борт капитана парусника

«Вчера вечером около 21:00 на полуострове Диби по направлению к Вормси рыбак обнаружил в воде вблизи берега труп. Полицейские установили, что речь идет о упавшем в прошлый четверг в воду и пропавшем 29-летнем капитане парусника, его тело отправили на вскрытие для установления причины смерти», - сказал участковый полицейский Хаапсалу Киур Клиппберг.

«На прошлой неделе капитана парусника искали как полицейские, так и добровольцы. Поиски велись на море и на суше. В течение недели добровольцы и полицейские прочесывали прибрежную зону от полуостров Рамси до Дирхами. Судно Департамента полиции и погранохраны проверяло на море ту же зону и окрестности Осмуссааре», - добавил он.

Напомним, что 9 июля в 12:50 центр тревоги получил сообщение, что на северо-востоке от Вормси капитан парусника упал за борт. На сообщение отреагировало судно Департамента полиции и погранохраны, морские спасатели Кярдла и вертолет.

Сообщение об этом инциденте поступило от другого мужчины 28-и лет, который был вместе с капитаном на борту парусника, державшего путь из Дирхами в Хаапсалу. «Центру морской охраны мужчина сообщил, что увидел краем глаза падение, человека на воде не видно, а он пытается спустить паруса. Он также сказал, что на упавшем за борт мужчине нет спасательного жилета», - сообщила руководитель группы охраны на море Марге Кохтла.

На происшествие сразу отреагировало судно Департамента полиции и погранохраны «Генерал Курвиц», которое находилось неподалеку. Команда судна сразу приступила к поискам на лодках. К 13:19 на место прибыли морские спасатели Кярдла на моторной лодке «Кессу», в 13:30 был задействован вертолет.

Поиски продолжались до вечера 9 июля, но к 19:00 они прекратились. Уже тогда не было большой надежды, что мужчина будет найден живым. «Хотя сейчас лето, температура воды в районе составляет около 15-16 градусов, в такой воде человек сможет продержаться около часа», - объяснила Кохтла.

Хотя это и необязательно, но, выходя в море, следует надевать спасательный жилет. «Это сильно упрощает поиски человека, упавшего в воду, потому что яркий цвет жилета виден издалека», - сказала Кохтла. Также она советует точно знать свои координаты, поскольку это крайне важно, особенно в море. Помимо капитана на судне должен присутствовать еще хотя бы один человек, который знает, как управлять судном и понимает в навигации.