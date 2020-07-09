Галерея ⟩ Покупателям нового жилого комплекса в Таллинне обещали роскошный двор, а оставили - вот это

Состоящий из трех многоквартирных домов эксклюзивный жилой комплекс Aurora Nova построен в 2019 году. Однако двор, который застройщик так активно рекламировал с помощью красивых картинок, в реальности выглядит совсем иначе, передает Kodustiil.
При сравнении ярких рекламных фотографий со сделанными на месте, видно, что двор между домами выглядит в действительности гораздо более скромно. Вместо гордо извивающейся дорожки и большой игровой площадки вы увидите обычную прямую дорогу и засыпанную песком игровую зону с тремя скромными аттракционами. Девелопером домов с просторными балконами и светлыми квартирами является фирма Endover kinnisvara.
По словам представителя Endover Анники Саар, в основе проекта лежит видение архитектора, многолетний опыт разработки недвижимости и отзывы клиентов. «Во время окончательного проектирования мы учитывали отзывы клиентов наших предыдущих проектов, где возникали проблемы, связанные с расходами по обслуживанию и благоустройству очень больших и сложных по планировке дворов, которые в будущем должны будут нести жильцы дома», - говорит Саар.
«Работы во дворе комплекса Aurora Nova все еще не завершены и были приостановлены из-за чрезвычайной ситуации и ожидания новых покупателей. Недавно, после отмены чрезвычайной ситуации, мы смогли провести первое собрание квартирного товарищества, где вместе с новоселами определили детали завершения строительства двора. Некоторые предпочитают спокойствие во дворе и не хотят, например, ни футбольного поля, ни уголка для гриля, которые могут создавать шум и суету. Однако некоторые хотят, чтобы во дворе было больше возможностей для проведения свободного времени», - говорит Саар.
AURORA NOVA KLIENDIPÄEV toimub homme, 17.07 kell 15-19! Kliendipäeva eripakkumisena kehtib 3000 € suurune soodustus...Posted by Endover Kinnisvara on Esmaspäev, 16. juuli 2018
«Требуются годы, чтобы посаженные во дворе зеленые насаждения стали пышными, а их высадили только этой весной, а некоторые саженцы - еще позже. Мы использовали обратную связь и пришли к выводу, что благоустройство данной территории будет максимально простым и не приведет к постоянным затратам на обслуживание, ведь эти расходы придется нести жителям комплекса. Главное, что мы сократили по сравнению с проектом, - это объем ландшафтного дизайна, который, как показал аналогичный проект Aurora Park, требовал слишком большой заботы. Весь проект был выполнен на основе планов застройки, утвержденных в городе, и соответствует обещаниям, данным клиентам в договорах», - добавила Саар.