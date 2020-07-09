С пятницы можно снова навещать пациентов Ида-Таллиннской центральной больницы

Учитывая рекомендации Департамента здоровья и улучшившуюся эпидемиологическую обстановку, Ида-Таллиннская центральная больница смягчает введенные прежде ограничения: снова можно будет навещать находящихся на лечении пациентов. Женская клиника открывает семейные палаты, но запрет на посещения в роддоме сохраняется.
Находящихся на лечении пациентов можно будет посещать в рабочие дни в период 15.00-19.00, а в выходные в период 12.00-14.00.
Женская клиника восстанавливает семейные палаты, при наличии свободных палат о них смогут ходатайствовать роженицы, которые будут поступать в клинику с 00.00 10 июля 2020 года. Женщины, которые родили раньше, в семейные палаты и палаты матери-ребенка не попадут. По-прежнему учитывая риск распространения вируса для защиты матерей и детей в Женской клинике в качестве исключения сохраняется запрет на посещение.
Со среды, 8 июля, Ида-Таллиннская центральная больница больше не берет анализ на Covid-19, но при проявлении симптомов вирусного заболевания пациентам нужно оставаться дома.
На входе в поликлинику, пациент и сопровождающий его человек могут продезинфицировать руки, а при необходимости – при наличии респираторных симптомов – получить в регистратуре хирургическую маску. Контрольных пунктов на входе больше нет, пациентов направляет дальше работник больницы.
Анализ на Covid-19 пациентам, направленным на дневное и плановое лечение, больше не проводят. Анализ при необходимости берут у тех пациентов, у которых имеются респираторные симптомы.
Решение о заборе анализа на Covid-19 у экстренно госпитализированных пациентов принимает дежурный врач. В женской клинике анализ у рожениц берут, как и раньше.