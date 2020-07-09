Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. Список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.
Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля, документ имеется в распоряжении "Интерфакса", подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Согласно документу, Роспотребнадзор сначала должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с МИД России и Росавиацией. Затем всем заинтересованным ведомствам и "Аэрофлоту" нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения - это Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД.
Также Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока. Срок по этим поручениям уже вышел - в документе стоит дата 8 июля.
Кроме того, в протоколе отмечается, что оперативный штаб согласился с предложением Роспотребнадзора по санитарно-карантинным мерам для россиян, прилетающих в РФ "вывозными рейсами" - это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на новую коронавирусную инфекцию в зависимости от эпидемической обстановки в стране отправления.
Получить оперативный комментарий Роспотребнадзора относительно списка стран для первого этапа открытия авиасообщения "Интерфаксу" не удалось.
В России за сутки коронавирус обнаружили у 6509 человек
За прошедшие сутки в России выявили 6509 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6562 случаях.
С начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 707 301 человека. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.
Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве (+568), Петербурге (+292), Свердловской области (+276) и Ханты-Мансийском автономном округе (+265).
За прошедшие сутки умерли 176 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 10843 человека с COVID-19.
За сутки выздоровели 8805 человек, заразившихся коронавирусом, с начала эпидемии — 481 316 человек.
За последние сутки проведено 288 тысяч тестов на коронавирус, всего — свыше 22 миллионов.
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