Чт, 9.07.2020
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Заключенный проиграл дело против Эстонии в Европейском суде по правам человека

Вируская тюрьма.

ФОТО: Sander Ilvest

Европейский суд по правам человека в рамках дела "Вирго Раудсепп против Эстонии" счел, что податель иска не исчерпал все возможности правовой защиты в Эстонии, поэтому иск был отклонен.

Заявитель пожаловался в ЕСПЧ в мае 2018 года на то, что его без перерыва содержали в карцере за нарушение тюремной дисциплины (он отказывался работать уборщиком) в течение 85 дней, а до этого он без перерыва находился в изоляции 205 дней. В своем иске он требовал прекратить нарушения его прав и возместить ему моральный ущерб, передает rus.err.ee.

ЕСПЧ, рассмотрев жалобу заключенного, указал на то, что эстонские суда (в марте 2018 года) уже признали незаконность содержания заключенных в карцерах сверх разрешенных 45 дней. ЕСПЧ указал в своем решении, что заявитель может подать иск на возмещение морального ущерба в эстонский суд.

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