Чт, 9.07.2020
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Мэр Сеула найден мертвым: ранее он числился пропавшим без вести

Пак Вон Сун

ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Мэр Сеула Пак Вон Сун, объявленный ранее пропавшим без вести, обнаружен мертвым, сообщает китайский телеканал CGTN.

Между тем, ни южнокорейские СМИ, ни официальные лица пока эту информацию не подтвердили.

Ранее в четверг сообщалось, что полиция ведет поиски Пак Вон Суна. В полицию с информацией об исчезновении обратилась дочь политика.

В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.

Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом-правозащитником. Он также является учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

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