Полиция выслала из страны трех иностранцев - граждан Украины, Египта и Азербайджана.
Пыхьяская префектура провела в среду разбирательство о незаконном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1997 года рождения, который превысил допустимый безвизовыми отношениями срок пребывания в стране на 30 дней. Ему дано предписание покинуть Эстонию. Запрет на въезд для него не установлен, сообщила в четверг BNS пресс-служба префектуры.
В тот же день полиция провела разбирательство о незаконном пребывании в стране в отношении гражданина Египта. Он находился в Эстонии без законных оснований 42 дня. Ему дано указание покинуть Эстонию, запрет на въезд не был предписан.
В среду было составлено предписание на выезд из Эстонии для гражданина Азербайджана, который по окончании чрезвычайного положения находился в Шенгенской зоне 40 дней без законных оснований. Въезд в страну ему не запрещен.
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