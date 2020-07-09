Опасно для здоровья: качество воды на таллиннском пляже не отвечает стандартам

Результаты микробиологического анализа воды для купания, заказанного районной управой Хааберсти, показали, что качество воды для купания на пляже Какумяэ не отвечает стандартам.
Во взятой в понедельник пробе обнаружено больше кишечных энтерококков, чем допустимо нормой, сообщила в четверг BNS пресс-служба управы. Анализы воды в озере Харку показал соответствие нормам.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сейчас не рекомендуется заходить в воду на пляже Какумяэ, поскольку обнаруженные бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания. «Дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой должны быть особенно осторожны», - сказал он, добавив, что повторную пробу возьмут через несколько дней.
Кишечные энтерококки - это бактерии, которые живут в кишечнике человека и теплокровных животных. Поскольку бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания, следует избегать глотать воду, в которой найдены энтерококки. И конечно, следует избегать купания, если есть открытые раны.