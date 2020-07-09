Чт, 9.07.2020
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  • Опасно для здоровья: качество воды на таллиннском пляже не отвечает стандартам

Опасно для здоровья: качество воды на таллиннском пляже не отвечает стандартам

Пляж Какумяэ.

ФОТО: ARTUR SADOVSKI/PM/SCANPIX BALTICS

Результаты микробиологического анализа воды для купания, заказанного районной управой Хааберсти, показали, что качество воды для купания на пляже Какумяэ не отвечает стандартам.

Во взятой в понедельник пробе обнаружено больше кишечных энтерококков, чем допустимо нормой, сообщила в четверг BNS пресс-служба управы. Анализы воды в озере Харку показал соответствие нормам.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сейчас не рекомендуется заходить в воду на пляже Какумяэ, поскольку обнаруженные бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания. «Дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой должны быть особенно осторожны», - сказал он, добавив, что повторную пробу возьмут через несколько дней.

Кишечные энтерококки - это бактерии, которые живут в кишечнике человека и теплокровных животных. Поскольку бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания, следует избегать глотать воду, в которой найдены энтерококки. И конечно, следует избегать купания, если есть открытые раны.

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