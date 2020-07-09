ЮАР выделила поля для полутора миллиона могил из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в Африке продолжает свирепствовать и следует быть готовыми к худшему, заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, пишет Postimees.
Днем ранее число зафиксированных случаев COVID-19 в Африке достигло полумиллиона - всего на материке 522 000 зараженных и число только продолжает расти. Вызванных коронавирусом смертей насчитывается более 12 000. Однако стоит учесть, что уровень тестирования на континенте низкий, а значит точные цифры неизвестны.
Больше всего заболеваний регистрируется в ЮАР, там более 224 000. Самая густонаселенная провинция Южно-Африканской Республики Гаутенг, где находятся как Йоханнесбург, так и столица Претория, больше всего заболевших - 75 000.
На днях стало известно, что власти выделили землю для полутора миллиона могил из-за вспышки заболеваемости. Об этом объявил министр здравоохранения местного правительства Бандиле Масуку.
«Реальность такова, что мы вынуждены это сделать. За то, чтобы эти могилы не заполнились, лежит ответственность на обществе», - заявил доктор Масуку.
В сегодняшнем заявлении власти провинции попыталась развеять страхи, заявив, что миллион могил не выкопан, пока речь идет только о возможности.