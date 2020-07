Эстония предоставила международную защиту почти 550 лицам

25.05.2020. Tallinn. Sunlinesi uus laev Venus Lennusadamas. Eesti lipp laeva ahtris. New passenger ship Venus of Sunlines Cruises at Tallinn Seaplane Harbour. Foto Eero Vabamägi, Postimees

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics