Эстония предоставила международную защиту почти 550 лицам

Эстония с 1997 года предоставила международную защиту почти 550 лицам, почти треть из которых получили защиту в рамках миграционных планов Европейского союза.
С 1997 года Эстония предоставила международную защиту 544 лицам, сообщила BNS начальник департамента гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус. Среди них более 200 человек получили международную защиту из Эстонии в рамках миграционных планов ЕС.
В рамках миграционного плана ЕС на 2015–2017 годы, на основании запроса Еврокомиссии 2017 года и принятого правительством 14 декабря 2017 года решения Эстония приняла в общей сложности 213 человек.
Из них 66 были перемещены из Турции, 141 из Греции и шесть человек из Италии.
В этом году в рамках переселения и перемещения Эстония не приняла ни одного человека.