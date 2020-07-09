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Эстония предоставила международную защиту почти 550 лицам

25.05.2020. Tallinn. Sunlinesi uus laev Venus Lennusadamas. Eesti lipp laeva ahtris. New passenger ship Venus of Sunlines Cruises at Tallinn Seaplane Harbour. Foto Eero Vabamägi, Postimees

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Эстония с 1997 года предоставила международную защиту почти 550 лицам, почти треть из которых получили защиту в рамках миграционных планов Европейского союза.

С 1997 года Эстония предоставила международную защиту 544 лицам, сообщила BNS начальник департамента гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус. Среди них более 200 человек получили международную защиту из Эстонии в рамках миграционных планов ЕС.

В рамках миграционного плана ЕС на 2015–2017 годы, на основании запроса Еврокомиссии 2017 года и принятого правительством 14 декабря 2017 года решения Эстония приняла в общей сложности 213 человек.

Из них 66 были перемещены из Турции, 141 из Греции и шесть человек из Италии.

В этом году в рамках переселения и перемещения Эстония не приняла ни одного человека.  

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