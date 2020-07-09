В Эстонию вернулась семья беженцев, покинувшая страну в прошлом году

В июне в центре для беженцев разместили эту сирийскую семью, состоящую из матери и троих детей.

В прошлом году Германия отправила назад в Эстонию две семьи, которые также прибыли к нам как беженцы по квотам. Всего в обеих семьях было 11 человек. В позапрошлом году из Германии отправили назад в Эстонии девять семей беженцев.

Руководитель отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус прокомментировала, что на 31 августа 2019 года в Эстонии жило 124 человека, прибывших в рамках миграционных планов, вне Эстонии - 89 человек. Аннус отметила, что больше данные о прибывших в рамках миграционных планов не собираются.

Она пояснила, что эти люди находятся под защитой, у них есть действующий вид на жительство, а также рейсовый документ, у них есть право путешествовать в страны Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней. Также у них есть право путешествовать за пределы ЕС.

Согласно регистру населения, в Эстонии в связи с реализацией плана миграции Европейского союза проживают в общей сложности 183 гражданина из пяти стран, пишет BNS.

Согласно регистру населения, по состоянию на 1 июля этого года в Эстонии проживали 109 граждан Сирии, на 1 января прошлого года граждан Сирии в Эстонии проживало 167.

По состоянию на 1 июля этого года в Эстонии проживают 45 граждан Ирака, на 1 января прошлого года граждан Ирака насчитывалось 44.

Согласно данным регистра населения, по состоянию на 1 июля в Эстонии проживают 20 граждан Йемена, восемь граждан Эритреи и один гражданин Ливии. По состоянию на 1 января прошлого года, согласно данным реестра населения, в Эстонии проживало 14 граждан Йемена, три гражданина Эритреи и один гражданин Ливии.

Таким образом, согласно данным регистра населения, в Эстонии проживают в общей сложности 183 гражданина стран миграционного плана ЕС. Например, по состоянию на 1 июля граждан Австрии в Эстонии проживает 184.

По состоянию на 1 января прошлого года, согласно регистру народонаселения Эстонии, в общей сложности проживало 229, а по состоянию на 1 января этого года - 186 граждан из пяти стран происхождения, указанных в миграционном плане ЕС.