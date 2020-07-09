В Таллинне восемь домов остались без горячей воды: идет ремонт

В районе улицы Пухангу в Таллинне компания Utilitas ремонтирует трубопровод. Ремонт начался в 19:00. Планируется его закончить к восьми утра 10 июля.
До этого времени теплой воды не будет у клиентов, живущих по адресам: Мадала, 5, Пухангу, 14, Рандла, 13 и 15, Туулемаа, 20 и 23, а также Вихури, 3 и 4.
В связи с ремонтными работами в районе улицы Пухангу могут быть ограничения дорожного движения. Участников дорожного движения просят руководствоваться временными знаками.
О перебоях в подаче горячей воды дома были уведомлены.
Подробная информация доступна здесь.