Чт, 9.07.2020
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В Таллинне восемь домов остались без горячей воды: идет ремонт

Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В районе улицы Пухангу в Таллинне компания Utilitas ремонтирует трубопровод. Ремонт начался в 19:00. Планируется его закончить к восьми утра 10 июля.

До этого времени теплой воды не будет у клиентов, живущих по адресам: Мадала, 5, Пухангу, 14, Рандла, 13 и 15, Туулемаа, 20 и 23, а также Вихури, 3 и 4.

В связи с ремонтными работами в районе улицы Пухангу могут быть ограничения дорожного движения. Участников дорожного движения просят руководствоваться временными знаками.

О перебоях в подаче горячей воды дома были уведомлены.

Подробная информация доступна здесь.

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