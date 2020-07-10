Миллионам людей грозит голод из-за карантина и коронавируса

По ее оценкам, смертность от голода до конца года может вырасти до 12 тысяч человек в сутки и, вероятно, превысит смертность от COVID-19, пишет Newsru. Голод грозит населению Йемена, Конго, Афганистана, Венесуэлы, Сахели (Буркина-Фасо), Эфиопии, Судана, Сирии и Гаити.

В этих странах и регионах проживает 65% людей, которым угрожает голод. Однако в последнее время нехватку еды начинают ощущать и жители более благополучных стран со средним уровнем дохода - Индии, ЮАР и Бразилии.

Вооруженные конфликты и слабые экономики таких стран как Йемен, Афганистан и Сирия стали причиной гуманитарного кризиса, а теперь дополнительной угрозой для населения стало нарушение международного сообщения, в связи с чем трудно, а подчас и невозможно доставить гуманитарную помощь.

В 2019 году, по оценкам специалистов, 821 миллион людей испытывали нехватку продовольствия. Из них 149 миллионов страдали от голода.

В Oxfam подчеркивают, что на планете продовольствие производится с избытком, а причинами голода является экономический кризис и социальное неравенство.

Ранее ООН предупредила об угрозе голода "библейских масштабов", возникшей из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По оценкам ООН, до конца года голодать будут 270 миллионов людей, тем самым их число по сравнению с прошлым годом вырастет на 82%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли почти 550 тысяч. Лидером по обоим показателям остаются США - более 3 млн и 132,3 тысяч человек соответственно. На вторых позициях в обеих категориях - Бразилия. Великобритания - самая пострадавшая страна в Европе: 288,5 тысяч заболевших (7 место в мире) и 44,6 тысячи умерших (3 место в мире).

Хотя в Европе в целом ситуация улучшается, в других уголках мира угроза нарастает. В Токио (Япония) зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии - 220 зараженных, пишет Би-би-си. Власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.

Эпицентрами новой вспышки в Токио стали кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы. В эти выходные правительство Японии планировало снова открыть стадионы и спортивные арены с условием, что число болельщиков на трибунах не будет превышать 5 тысяч человек. Однако при новом развитии ситуации с COVID-19 и на фоне общественного недовольства планы могут быть пересмотрены. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирусом заболели 20,5 тысячи человек, умерли - 982.

Мельбурн, второй по величине город Австралии, с полуночи среды вновь оказался на карантине. 12 районов города уже находились в карантине всю прошедшую неделю. Улицы Мельбурна опустели, люди снова стоят в очередях в магазины с соблюдением максимальной социальной дистанции. Кафе и рестораны вернулись к режиму работы только на вынос. Австралия - одна из стран, оперативно введших строгие ограничительные меры в самом начале пандемии. К тому же в каждом штате и в каждом крупном городе, по усмотрению местных властей, действовали собственные меры безопасности. Что именно спровоцировало новый виток заболеваемости, пока неясно.

В Австралии за все время эпидемии заболели чуть более 9 тысяч человек, умерли - 106.