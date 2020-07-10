Объемы экспорта и импорта значительно снизились

По сравнению с апрелем экспорт снизился на 2%, а импорт остался на том же уровне.

В мае из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,09 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 84 млн евро и в сравнении с тем же периодом прошлого года уменьшился на 16 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, наиболее сократился товарообмен со странами-членами Европейского союза, вместе с тем экспорт уменьшился на 232 млн евро и импорт – на 306 млн евро. «В мае товарообмен сократился в большинстве групп товаров, однако позитивным является тот факт, что по сравнению с апрелем очень больших изменений не произошло», – пояснила Пуура.

Основным целевым государством экспорта товаров в мае была по-прежнему Финляндия, следовали Швеция и Латвия. Экспорт сократился наиболее всего в Испанию (на 41 млн евро), Финляндию, США и Нидерланды (везде на 34 млн евро). В Испанию и Нидерланды по сравнению с прошлым годом доставили меньше сланцевого топливного масла, в Финляндию – топливного и смазочного масла и в США – коммуникационного оборудования. Наиболее увеличился экспорт в Канаду (на 10 млн евро), куда было доставлено больше обработанного моторного бензина.

Доля товаров эстонского происхождения составила в мае 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с прошлым годом вывоз эстонских товаров уменьшился на 27% и ре-экспорт – на 18%. Наиболее сократился вывоз сланцевого топливного масла эстонского происхождения, сборных cтроительных конструкций и коммуникационного оборудования. Доля товаров эстонского происхождения была наибольшей в группах: древесина и изделия из древесины (96%) и различные промышленные товары такие, как мебель и сборные дома (91%).

Из товаров экспортировалось больше всего электрооборудования, древесины и изделий из древесины, а также механических машин. Из товаров в Эстонию импортировалось больше всего минеральной продукции, электрооборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Экспорт и импорт по группам товаров можно посмотреть здесь.