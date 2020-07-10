Галерея ⟩ КаПо сносит историческое здание советского периода

По адресу Луйзе, 1 Таллиннская немецкая реальная школа работала с 1929-го по 1939 год. Здание проектировал Эрих Якоби. Строительство было закончено годом ранее, в 1928 году. В то время это было одно из первых зданий, которое ознаменовало приход архитектуры модерна. В период Второй мировой войны школа пострадала, но после войны его ее реконструировали и сделали даже больше, чтобы здание отвечало архитектурным требованиям 1940-1950 гг.

«В ходе работы я обнаружил очень грустную вещь - КаПо в эти дни сносит историческое здание Немецкой реальном школы по адресу Луйзе 1/3, поскольку оно не отвечает их нуждам (разные требования по безопасности и энергоэффективности), - написал историк Карл-Даг Лиге в соцсети. - До этого я знал, что снесут гимнастический зал, кабинеты, тир и одну из старейших частей, которая датируется серединой 19-го века. Сегодня же я перечитал документы и понял, что Таллиннская горуправа выдала разрешение на снос исторического здания еще в позапрошлом году».

В июне начался снос, что затруднило движение на улице Луйзе, однако она открыта для движения.

«Оригинальное и архитектурно ценное здание школы восстановить невозможно. Сохранение советской архитектуры или ее реновация не считаются возможным или необходимым. Поэтому было решено в пользу строительства нового здания», - объяснил решение о сносе руководитель бюро Полиции безопасности Андрес Кахар.