Президент Грузии осудила переход баскетболиста Шенгелии в ЦСКА

В четверг баскетбольный ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта с 28-летним Токо Шенгелия, пишет Newsru.

"Поздравляю Токо, потому что он выказал ОГРОМНОЕ - заглавными буквами - желание играть за ЦСКА, - прокомментировал событие главный тренер армейского клуба Димитрис Итудис. - Мы следили за ним на протяжении многих лет и, в конце концов, совершили этот трансфер. Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета".

🔥 @TokoShengelia23 joined CSKA 🔥



Georgian forward Tornike Shengelia (28 y.o., 206 cm) signed 3-year contract with our club.#CSKAbasket pic.twitter.com/GnDse3n8m1 — CSKA Moscow (@cskabasket) July 9, 2020

Токо является продолжателем династии: его отец Каха выступал за молодежную сборную СССР на стыке 1980-90-х и считается одним из лучших игроков в истории страны. В 2012-м Шенгелия-младшего выбрала на драфте "Филадельфия" под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в "Бруклин".