Банк: изменил ли кризис условия жилищного кредита?

«Хотя объем выданных ипотечных кредитов из-за кризиса, вызванного коронавирусом, сократился, рынок не остановился, и кредиты по-прежнему востребованы и выдаются, – сказал руководитель сферы кредитной продукции Luminor. – Клиенты с хорошей кредитоспособностью и сегодня получают выгодные предложения по кредитам. Это подтверждается и процентной ставкой по жилищным кредитам, выданным в последние месяцы, которая находится на самом низком уровне за последнее десятилетие».

По словам Хейки Раадика, доступность ипотечных кредитов и общие условия остаются довольно стабильными на протяжении многих лет, и если кредитоспособность клиента высока, а риск снижения дохода низок, кредит будет выдан на докризисных условиях. Как правило, ипотечный кредит предоставляется на срок до 30 лет, а ставка по самофинансированию или первоначальному взносу составляет 15-20 процентов, которые можно уменьшить до 10 процентов с помощью гарантии KredEx, а с помощью дополнительной гарантии – даже до нуля.

Согласно статистике Eesti Pank, объем ипотечных кредитов, выданных банками в мае, составил 80 миллионов евро вместо прежних 110 миллионов евро. «Объем выданных ипотечных кредитов к маю сократился почти на треть, но сейчас мы видим позитивные тенденции – в последнее время начал восстанавливаться как объем заявок, так и объем выданных кредитов», – сказал Раадик.