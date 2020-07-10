Лечившие коронавирус отбеливателем американец и его дети предстанут перед судом

Чтобы поднять продажи на фоне пандемии, Гренон использовал слова президента США Дональда Трампа, который в апреле сделал заявление, что инъекции дезинфицирующих средств следует рассмотреть при исследованиях лечения COVID-19.

«У Трампа есть MMS и вся информация! Дела свершаются, друзья! Боже, помоги другим увидеть правду!» - написал Гренон на своей Facebook-странице 24 апреля.

Вчера в своем заявлении судья из Южной Флориды заявил, что представители органов здравоохранения штата получили сообщения о людях, нуждающихся в госпитализации, опасных для жизни осложнениях и смертельных случаях после употребления MMS. Прокуратура не уточнила, сколько смертей было связано с употреблением этого препарата.

Также Гренону предъявили обвинения в мошенничестве, нарушении законов о лекарственных препаратах. В соучастии в преступлении обвиняются его сыновья — Джонатан, Джордан и Джозеф.

Все четверо состояли в созданной ими же церкви и продолжали продажу средства MMS даже после запрета на федеральном уровне. Свою Церковь Здоровья и Исцеления Бытия II Греноны описывали как «нерелигиозную». По словам адвоката семьи, Марк Гренон неоднократно утверждал, что церковь не имеет ничего общество с религией, и что он создал ее, чтобы легализовать использование MMS и избежать попадания в тюрьму. Церковь Здоровья и Исцеления Бытия II утверждала, что MMS помогает вылечить COVID-19, смягчить или предотвратить заболевание, также оно полезно при болезни Альцгеймера, аутизме, раке мозга, ВИЧ и склерозе. При обыске офиса церкви в Брейдентоне были найдены 50 галлонов соляной кислоты и 20 галлонов MMS.

По данным Министерства юстиции США, Греноны заработали на продаже MMS в течение года по меньшей мере 500 000 долларов. Их Youtube-канал был заблокирован из-за пропаганды MMS.