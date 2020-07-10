Лечившие коронавирус отбеливателем американец и его дети предстанут перед судом
В американском штате Флорида 62-летний Марк Гренон и трое его сыновей обвиняются в продаже продукта под названием Miracle Mineral Solution - смеси, используемой в качестве промышленного отбеливателя. Гренон же предлагал MMS как «чудо-лекарство» от разных тяжелых заболеваний таких как, рак, аутизм, СПИД, а с недавних пор и COVID-19, пишет Postimees.
Чтобы поднять продажи на фоне пандемии, Гренон использовал слова президента США Дональда Трампа, который в апреле сделал заявление, что инъекции дезинфицирующих средств следует рассмотреть при исследованиях лечения COVID-19.
«У Трампа есть MMS и вся информация! Дела свершаются, друзья! Боже, помоги другим увидеть правду!» - написал Гренон на своей Facebook-странице 24 апреля.
Вчера в своем заявлении судья из Южной Флориды заявил, что представители органов здравоохранения штата получили сообщения о людях, нуждающихся в госпитализации, опасных для жизни осложнениях и смертельных случаях после употребления MMS. Прокуратура не уточнила, сколько смертей было связано с употреблением этого препарата.
Также Гренону предъявили обвинения в мошенничестве, нарушении законов о лекарственных препаратах. В соучастии в преступлении обвиняются его сыновья — Джонатан, Джордан и Джозеф.
Все четверо состояли в созданной ими же церкви и продолжали продажу средства MMS даже после запрета на федеральном уровне. Свою Церковь Здоровья и Исцеления Бытия II Греноны описывали как «нерелигиозную». По словам адвоката семьи, Марк Гренон неоднократно утверждал, что церковь не имеет ничего общество с религией, и что он создал ее, чтобы легализовать использование MMS и избежать попадания в тюрьму. Церковь Здоровья и Исцеления Бытия II утверждала, что MMS помогает вылечить COVID-19, смягчить или предотвратить заболевание, также оно полезно при болезни Альцгеймера, аутизме, раке мозга, ВИЧ и склерозе. При обыске офиса церкви в Брейдентоне были найдены 50 галлонов соляной кислоты и 20 галлонов MMS.
По данным Министерства юстиции США, Греноны заработали на продаже MMS в течение года по меньшей мере 500 000 долларов. Их Youtube-канал был заблокирован из-за пропаганды MMS.
Средство, предлагаемое под названием MMS, обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, целлюлозы и бумаги, поскольку содержит отбеливатель. Раствор вызывает у человека отравление, рвоту, диарею и обезвоживание. В Эстонии это средство запретили продавать в начале 2019 года.