Электросамокаты гоняют быстрее, чем пишутся законы

По данным Департамента полиции и погранохраны, всего в этом году произошло три серьезных несчастных случая с электрическими скутерами по сравнению с двумя в прошлом году. В дополнение к новым возможностям, новые виды транспорта привели к проблемам, которые законодатели еще не успели решить.

Личный транспорт

Трагическая авария произошла во вторник днем ​​на пересечении улиц Саэкоя и Салме. Тартуский полицейский Рандо Йыэметс, работавший на месте происшествия, объяснил, что фургон двигался по главной дороге, и 49-летний мужчина на электрическом скутере резко затормозил, чтобы избежать столкновения, но врезался в заднее колесо фургона.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На нем не было шлема, который мог предотвратить несчастный случай со смертельным исходом. Мужчина получил серьезные травмы в области головы.

Когда во вторник в районе 5 часов вечера Tartu Postimees посетил место происшествия, полиция уходила, и спасатели убирали улицу. Хотя шел дождь и спасатели уже работали в течение некоторого времени, лужи на улице Саэкода из-за крови были цвета ржавчины.

Яан Лашманов, представитель компании Bolt, которая сдает в аренду электрические скутеры в Тарту, сказал, что авария произошла не с самокатом Bolt, а c личным электрическим скутером.

Дорожный полицейский Лыунаской префектуры Тарво Сяэлик подчеркнул, что согласно закону скутер - это не транспортное средство, а вспомогательное средство пешехода, и в Рийгикогу до сих пор находятся на рассмотрении поправки к Закону о дорожном движении, призванные создать более четкий свод правил дорожного движения.

«Но закон - это не то, что удерживает людей, - отметил Сяэлик. - При движении на любом средстве человек должен понимать, что соответствующая скорость движения, средства безопасности, внимательность и ясная голова спасут его и других от опасности».

При езде на велосипеде шлем обязателен для детей до 16 лет, но независимо от возраста, ношение шлема также помогает взрослым в случае аварии.

Сяэлик добавил, что самокат, который по закону считается вспомогательным средством пешехода, должен оставаться на тротуаре, и ему не разрешается ехать по автомобильной дороге. При движении же между пешеходами по тротуару главной опасностью является скорость самокатов. Эти машины имеют среднюю скорость 25-35 км/ч, но есть и более мощные, из которых можно выжать до 80 км/ч. «Очевидно, что это слишком высокая скорость для движения по тротуару, что может поставить под угрозу пешеходов», - сказал он.

Ограничение скорости

Cкутеры Bolt имеют ограничение скорости, которое не позволяет двигаться быстрее, чем со скоростью 20 км/ч. Для персональных электрических скутеров такого ограничения нет.

Установка условий для электрических скутеров - это не только проблема Эстонии, другие страны также ищут решение. Глава службы организации движения при горуправе Тарту Мартин Нелис поддерживает идею о том, что в населенном пункте для всех электрических скутеров должно действовать ограничение скорости, которое не позволяло бы им ездить со скоростью более 20 километров в час.

«В самом центре эта скорость должна быть еще ниже», - считает Нелис, по оценке которого, скутер, который движется со скоростью 20-25 километров в час, также может быть опасным для пешеходов. «Надеюсь, что законодательство будет регулировать разрешенную скорость в будущем, по крайней мере, внутри населенного пункта», - отметил он.