Тьерри Анри в память о Джордже Флойде простоял на колене почти девять минут

Лучший бомбардир в истории сборной Франции (51 гол) и "Арсенала" (228) встал на одно колено сразу после стартового свистка. 42-летний Анри поднялся через 8 минут 46 секунд, почтив тем самым память Флойда. Его команда проиграла в матче со счетом 0:1. Встреча стала для француза стала первой в качестве главного тренера "Монреаля".

Матчи турнира MLS is Back проходят в спортивном комплексе ESPN Wide World, который расположен в Орландо. Клубы разделены на шесть групп. Каждая команда сыграет по три встречи. Турнира завершится 11 августа, после чего возобновится регулярный чемпионат, который был прерван из-за пандемии коронавируса.