Коронавирус подтвержден еще у двух жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 445 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, два положительных теста поступили из Харьюмаа (Таллинн). В настоящий момент под наблюдением Департамента здоровья два очага заражения в кругу семьи. Первый из них имеет место в Таллинне, где заразились четыре человека, и второй в Нарва-Йыэсуу, где болеют уже шестеро (один пациент добавился сегодня). В обоих случаях вирус привезли из России. Еще в одном случае происхождение заражения неизвестно.
По состоянию на утро 10 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось пять пациентов. На искусственной вентиляции легких находится один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день выписан 391 пациент, закончено 378 историй болезни.
По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 884 человека. Из них истории болезни 1430 пациентов закончены (75,5%), у 464 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.
В общей сложности в Эстонии сделано более 111 000 первичных тестов, из них 2013, т.е. 1,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.