Проверка: этим летом на сборе клубники нелегально работали десятки человек

При проверке занятых выращиванием клубники фермеров сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 76 нарушений. Организующая аналогичные проверки полиция при этом нарушений не выявила, передает Rus.ERR.
Фермеры должны отмечать всех работников в регистре, а в случае иностранной рабочей силы оповещать полицию.
Налоговый аудитор Налогово-таможенного департамента Мерилин Сааре рассказала ERR, что в начале июля ведомство провело проверки в Южной Эстонии и Ляэне-Вирумаа. Всего были проверены 369 работников, нарушения были выявлены в случае 76 человек. По словам Сааре, 75 работников не были внесены в регистр, а в случае одного в регистре был выбран неверный тип трудовых отношений.
Как ранее сообщало агенство BNS, сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента провели в Южной Эстонии контрольный рейд на клубничных плантациях, никаких нарушений трудовой дисциплины в ходе рейда выявлено не было.
Пресс-служба Лыунаской префектуры отметила, что задачей рейда было проверить, все ли работники трудятся на полях легально и нет ли среди них незаконно завербованных иностранцев. Проверка показала, что ни одно из предприятий, выращивающих клубнику, не нарушило трудовое и миграционное законодательство.