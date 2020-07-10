Галерея ⟩ Университет построит в центре Таллинна 30-этажный небоскреб

Эстонская школа бизнеса (EBS) планирует построить на углу улиц Лаутери и Маакри в центре Таллинна 30-этажное высотное здание, в котором разместятся сдающиеся в аренду офисы, общежитие для студентов EBS и апартаменты, пишет Postimees.
37 архитектурных бюро и консорциумов выразили желание принять участие в архитектурном конкурсе, организованном EBS. Жюри выбрало из них работу финской архитектурной фирмы Arkkitehtitoimisto ALA OY в качестве победителя.
В высотном здании будет так называемый офис-отель для бизнес-акселераторов и стартапов. Над ним будет построен жилой блок, предназначенный в основном для студентов EBS. На верхних этажах здания будут находиться квартиры, выручка от продаж которых покроет большую часть инвестиций, необходимых для расширения учебной и деловой среды EBS.
«Поскольку основной целевой группой квартир являются успешные предприниматели, мы надеемся, что жители также будут вовлечены в школьное сообщество в качестве студентов, наставников, приглашенных лекторов, будущих работодателей и инвесторов-ангелов. Концептуальный проект архитекторов ALA хорошо вписывается в квартал Маакри, и реализованный проект станет важной вехой - домом делового и экономического образования и нового предпринимательства в центре Таллинна», - сказал канцлер EBS Март Хабакук.
В качестве сильной стороны работы победителя жюри отметило решение в виде башни, которое отличается от городского пространства, но имеет элегантную архитектуру, подходящую для центра города. «Простая и понятная форма башни с балконами в то же время богата нюансами, очень функциональна и хорошо контрастирует с техническими стеклянными зданиями, которые доминируют сегодня в районе Маакри», - пояснил член жюри Индрек Аллманн. В состав жюри архитектурного конкурса также вошли Вильяр Аракас, Март Калм, Игнар Фьюк, Юлар Марк и Март Хабакук.
В дополнение к совершенно новому высотному зданию, работа архитекторов ALA предусматривает cтроительство при нынешнем учебном здании на улице Лаутери площадью 6000 квадратных метров пристройки площадью 4500 квадратных метров, которая простиралась бы до улицы Леннуки.
В новом учебном корпусе будут аудитории, рабочие комнаты для групп, зоны, подходящие для организации различных мероприятий, тихие рабочие зоны и студии, которые можно легко адаптировать к потребностям обучения.
Начало проектных работ в настоящее время упирается в утверждение детальной планировки для участка по Лаутери,3.