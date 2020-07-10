Движение на длиннейшем мосту Эстонии будет ограничено со следующей недели

В связи с ремонтом опор теплотрассы на следующей неделе на мосту Сыпрусе в Тарту будет ограничено движение. Мост Сыпрусе является самым длинным мостом Тарту и всей Эстонии. Длина моста составляет 488 метров, а ширина - 26 метров.
Ограничения дорожного движения будут введены с 13 по 17 июля. Будет закрыта средняя полоса в направлении Аннелинна, протяженностью в 30 метров. Транспортным средствам гарантируется возможность проезда.
Поскольку работы будут проводиться над улицей Туру, то с 15 по 17 июля с 8.15 до 19.15 направление движения на улице Туру будет перекрыто с целью обеспечения безопасности для участников движения. Транспортным средствам будет предоставлен объезд с двумя полосами направления на расстоянии шести метров от места проведения строительных работ.
Работа будет выполняться в течение дня с 8.15 до 19.15.