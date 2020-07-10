Пт, 10.07.2020
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Движение на длиннейшем мосту Эстонии будет ограничено со следующей недели

Sild. Pilt on illustreeriv

ФОТО: shutterstock.com

В связи с ремонтом опор теплотрассы на следующей неделе на мосту Сыпрусе в Тарту будет ограничено движение. Мост Сыпрусе является самым длинным мостом Тарту и всей Эстонии. Длина моста составляет 488 метров, а ширина - 26 метров.

Ограничения дорожного движения будут введены с 13 по 17 июля. Будет закрыта средняя полоса в направлении Аннелинна, протяженностью в 30 метров. Транспортным средствам гарантируется возможность проезда.

Поскольку работы будут проводиться над улицей Туру, то с 15 по 17 июля с 8.15 до 19.15 направление движения на улице Туру будет перекрыто с целью обеспечения безопасности для участников движения. Транспортным средствам будет предоставлен объезд с двумя полосами направления на расстоянии шести метров от места проведения строительных работ.

Работа будет выполняться в течение дня с 8.15 до 19.15. 

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