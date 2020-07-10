Рыбаки спасли чуть не утонувшего в Эмайыги пьяного мужчину

В четверг в Тартуском уезде рыбаки спасли пьяного, который чуть не утонул в Эмайыги.
В 9:54 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Насья волости Эльва в воде у берега Эмайыги находится очень пьяный пожилой мужчина. Человек лежал в воде на спине и держался за растения, чтобы остаться на плаву. Риск утонуть и переохладиться для него был очевиден для случайно оказавшихся рядом и обнаруживших его рыбаков, они вытащили пьяного на берег, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
Спасатели доставили пострадавшего к машине скорой помощи на ATV и передали его медикам.
Спасатели напоминают, что пребывание в водоеме в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.