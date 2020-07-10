Дорожный хулиган проехал по закрытому на ремонт мосту: строители негодуют, как ему это удалось

В ночь на пятницу, 10 июля некий дорожный хулиган проехал через мост Синди, который сейчас находится на реконструкции, сообщила волость Тори через Facebook.
О проихошедшем волости Тори сообщил руководитель ремонтных работ TrefNord AS Александр Олыкайнен.
«Чтобы проехать через мост, были опрокинуты наши конструкции (большие, тяжелые балки IPE), которые были нужны для моста. Поднять эти инструменты совсем непросто и требует много времени. Кроме того, ехать на машине по ремонтируемому мосту очень опасно, потому что мост может стоять на временных креплениях и быть в очень нестабильном состоянии. Вибрации от автомобиля могут привести к дестабилизации системы, и все может закончиться очень трагично», - сказал руководитель проекта и подчеркнул, что в настоящее время на мосту ведутся ремонт металлического каркаса и замена опорных частей, когда происходит технологическая пауза*, в ходе которой любая дополнительная нагрузка может повлиять на качество работ. По словам Олыкайнена, из-за этого время закрытия моста может растянуться.
*Технологическая пауза - временной интервал между окончанием процесса оплавления и началом процесса осадки свариваемых деталей.
Мост Синди был закрыт в конце июня на два месяца. Реконструкция моста за 692 000 евро должна закончиться к 30 августа.