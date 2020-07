Вне дома ⟩ Из чего они сделаны? В Таллинне появились альтернативные бургеры от BeyondBurg

Разговоры - это хорошо, но пора приступить к дегустации. Сначала о меню, в основе почти всех позиций которого лежит котлета beyond. Если к ней добавляется веганский йогурт, листовой салат, свежий помидор, маринованный огурец, соус сальса с кориандром, красный маринованный лук и руккола, то получается бургер под названием BeyondBurg Original .

Про Fishburger отметим, что он уже не имеет отношения к Beyond Meat: вместо рыбы в этот бургер кладут темпуру из сельдерея, вымоченного в крабовом соусе, с майонезом тартар.

Каждому району - свои бургеры

Как уже было упомянуто выше, я не являюсь поклонницей бургеров. Даже самые что ни на есть гурмэ варианты пробую редко и не могу осилить до конца башню, переполненную разными вкусами. Вот и сейчас я останусь при своем мнении: кисловатые помидоры, соленые огурцы, сладковатый лук, горчинка рукколы, сложный соус - все это создает невероятную мешанину вкусов, которые не сливаются воедино, а противоречат друг другу. Специалисты и любители говорят: так и надо, это же бургер! Но во всем этом великолепии вкуса мяса, которое не мясо, пропадает и может вполне сойти за настоящую говядину. А хотелось распробовать, что же это такое - Beyond Meat. Поэтому, съев четвертинку BeyondBurg Truffle, я попросила «просто котлетку». И мне ее сделали.

Между прочим, в меню популярной бургерной Ulits уже есть бургер с котлетой beyond, но там всего одна позиция, а в Veg Machine Balta подают не только бургер с beyond котлетой, но и хот-дог с beyond сосиской. Узкая специализация в ресторанном деле приветствуется, поэтому полагаю, что BeyondBurg займет бывшую до позавчерашнего дня практически свободной нишу среди бургерных.