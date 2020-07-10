Вне дома ⟩ Из чего они сделаны? В Таллинне появились альтернативные бургеры от BeyondBurg

Юрий Назаров откровенно рассказал, что год не ел мяса, а когда наконец решил вернуться к мясоедству, то почувствовал совершенно другой, абсолютно новый для себя вкус.

«А вы знаете, почему бургеры советуют есть в перчатках? Именно для достижения эффекта нового вкуса. Результат примерно такой же, как при еде вслепую: вкусовые рецепторы без участия зрения или осязания работают совершенно по-другому», - говорит повар.

Разговоры - это хорошо, но пора приступить к дегустации. Сначала о меню, в основе почти всех позиций которого лежит котлета beyond. Если к ней добавляется веганский йогурт, листовой салат, свежий помидор, маринованный огурец, соус сальса с кориандром, красный маринованный лук и руккола, то получается бургер под названием BeyondBurg Original.

Бургеры от BeyondBurg. ФОТО: Герле Ялакас

BeyondBurg Truffle - это, в принципе, тот же Original, только вместо веганского йогурта трюфельный майонез.

BeyondBurg Naked – котлета без булки, с зеленью и трюфельным майонезом.

Про Fishburger отметим, что он уже не имеет отношения к Beyond Meat: вместо рыбы в этот бургер кладут темпуру из сельдерея, вымоченного в крабовом соусе, с майонезом тартар.

В качестве гарнира к бургерам подается не только традиционный картофель фри, но и батат фри с трюфельным майонезом и сальсой.

Каждому району - свои бургеры

Как уже было упомянуто выше, я не являюсь поклонницей бургеров. Даже самые что ни на есть гурмэ варианты пробую редко и не могу осилить до конца башню, переполненную разными вкусами. Вот и сейчас я останусь при своем мнении: кисловатые помидоры, соленые огурцы, сладковатый лук, горчинка рукколы, сложный соус - все это создает невероятную мешанину вкусов, которые не сливаются воедино, а противоречат друг другу. Специалисты и любители говорят: так и надо, это же бургер! Но во всем этом великолепии вкуса мяса, которое не мясо, пропадает и может вполне сойти за настоящую говядину. А хотелось распробовать, что же это такое - Beyond Meat. Поэтому, съев четвертинку BeyondBurg Truffle, я попросила «просто котлетку». И мне ее сделали.

BeyondBurg Naked - долой булку! ФОТО: Герле Ялакас

Как оказалось, альтернативное мясо обладает умеренно-зернистой, как говяжий фарш, консистенцией, оно розоватое внутри - как мясо средне-слабой прожарки, по вкусу напоминает курицу или индейку, а трюфельный майонез добавляет аромата. В общем, лично я - за этот вариант, почему бы нет? Легко, низкокалорийно, сбалансированно - все жиры-белки-углеводы на месте в необходимом, но не избыточном количестве.

Между прочим, в меню популярной бургерной Ulits уже есть бургер с котлетой beyond, но там всего одна позиция, а в Veg Machine Balta подают не только бургер с beyond котлетой, но и хот-дог с beyond сосиской. Узкая специализация в ресторанном деле приветствуется, поэтому полагаю, что BeyondBurg займет бывшую до позавчерашнего дня практически свободной нишу среди бургерных.

Как рассказал Руслан Гогин, с помощью доставщиков Wolt и Bolt можно заказать новые бургеры домой и убедиться, что это - отличная альтернатива веганской еде. Пока бургеры изготавливаются в Каламая, но скоро в каждом районе Таллинна появится своя кухня, а значит, доставка будет еще быстрее. У команды есть идея открыть все-таки свой ресторан, где любители альтернативного мяса или те, кто хочет попробовать что-то особенное, смогут посмаковать его, не отходя от кухни.