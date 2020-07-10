Вне дома ⟩ Из чего они сделаны? В Таллинне появились альтернативные бургеры от BeyondBurg

Что может быть популярнее бургера? Только хороший бургер. Стать хитом сезона вполне могут стать бургеры от BeyondBurg. К слову: фанатом этой еды, когда приходится буквально разрывать рот и обливаться соусом, я не являюсь. Пышных булок тоже избегаю. Поэтому оценка нового продукта, появившегося в Таллинне, будет совершенно беспристрастной.
Все началось в Америке — стране фаст-фуда. Именно там, а как же иначе, группа товарищей во главе с Итоном Брауном и не без участия Билла Гейтса, Леонардо Ди Каприо и одного из бывших директоров McDonald’s Дона Томпсона основали компанию по производству альтернативного мяса - Beyond Meat.
Растительное мясо, искусственное мясо, альтернативное мясо, даже фальшивое мясо — как только не называют продукцию американцев. Создатели утверждают, что вкус и внешний вид их продукта практически неотличимы от мяса животного происхождения. Оно не похоже на соевое, которое было модным лет двадцать назад — пробовали, знаем.
Мясо от Beyond Meat состоит из горохового и рисового белков, рапсового и кокосового масла, картофельного крахмала и других ингредиентов. Полная рецептура хранится в строжайшей тайне, в прессу просачиваются только некоторые детали. Так, известно, что все красители и ароматизаторы — натуральные. Например, для цвета добавляют экстракт свекольного сока.
Американский стартап был запущен в 2009 году, и вот наконец добрался до нас в лице франшизы BeyondBurg.
Классическая бургерная, только без мяса
Но это, как говорится, для информации. А на практике дело обстояло следующим образом: предприниматель Руслан Гогин, путешествуя по Европе, попробовал бургеры от BeyondBurg и загорелся желанием привести этот вкусный и полезный продукт в Эстонию. Прошло несколько месяцев — и в городке Теллискиви состоялась презентация.
«Когда наш бургер попробовал стопроцентный веган, он сказал, что мы — супервеганы. Но нет! Хотя Beyond Meat — заменитель мяса номер один, это отнюдь не веганская еда, - сказал Руслан Гогин. - Мы за сохранение природы, но сами — мясоеды и уходим от слова "веганское", потому что иначе не выдержим, у нас ведь всего полпроцента веганов. А мы хотим, чтобы наши бургеры и котлеты пробовали не только веганы, но и люди, предпочитающие обычный рацион питания, но желающие попробовать новые вкусы. Мы первые в этой нише в Эстонии и искренне верим, что создали что-то совершенно уникальное и, без сомнения, очень вкусное».
Над рецептами соусов и заправок для бургеров полгода корпел повар ресторана «Чайковский» Юрий Назаров. По его словам, из ресторана класса fine-dining он уходить не собирается, просто хотелось попробовать что-то новое. В частности, на технологическом уровне понять, что, собственно, такое - Beyond Meat?
«Что такое вкус мяса? - рассуждает Назаров. - Это вкус выделяющихся при жарке кислот и сахаров, содержащихся в мясе. Поэтому когда вы жарите мясо, аппетит возбуждают именно они. Вы ведь не едите сырое мясо, потому что оно невкусное. Да, тартар вы едите, но он же довольно интенсивно приправлен, что и дает вкус. А вообще появление у мяса вкуса — это результат химической реакции Майяра».
Реакция Майяра —
химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании. Примером такой реакции является жарка мяса или выпечка хлеба, в ходе которых в процессе нагревания пищевого продукта возникает типичный запах, цвет и вкус приготовленной пищи.
Источник: Википедия
Юрий Назаров откровенно рассказал, что год не ел мяса, а когда наконец решил вернуться к мясоедству, то почувствовал совершенно другой, абсолютно новый для себя вкус.
«А вы знаете, почему бургеры советуют есть в перчатках? Именно для достижения эффекта нового вкуса. Результат примерно такой же, как при еде вслепую: вкусовые рецепторы без участия зрения или осязания работают совершенно по-другому», - говорит повар.
Разговоры - это хорошо, но пора приступить к дегустации. Сначала о меню, в основе почти всех позиций которого лежит котлета beyond. Если к ней добавляется веганский йогурт, листовой салат, свежий помидор, маринованный огурец, соус сальса с кориандром, красный маринованный лук и руккола, то получается бургер под названием BeyondBurg Original.
BeyondBurg Truffle - это, в принципе, тот же Original, только вместо веганского йогурта трюфельный майонез.
BeyondBurg Naked – котлета без булки, с зеленью и трюфельным майонезом.
Про Fishburger отметим, что он уже не имеет отношения к Beyond Meat: вместо рыбы в этот бургер кладут темпуру из сельдерея, вымоченного в крабовом соусе, с майонезом тартар.
В качестве гарнира к бургерам подается не только традиционный картофель фри, но и батат фри с трюфельным майонезом и сальсой.
Каждому району - свои бургеры
Как уже было упомянуто выше, я не являюсь поклонницей бургеров. Даже самые что ни на есть гурмэ варианты пробую редко и не могу осилить до конца башню, переполненную разными вкусами. Вот и сейчас я останусь при своем мнении: кисловатые помидоры, соленые огурцы, сладковатый лук, горчинка рукколы, сложный соус - все это создает невероятную мешанину вкусов, которые не сливаются воедино, а противоречат друг другу. Специалисты и любители говорят: так и надо, это же бургер! Но во всем этом великолепии вкуса мяса, которое не мясо, пропадает и может вполне сойти за настоящую говядину. А хотелось распробовать, что же это такое - Beyond Meat. Поэтому, съев четвертинку BeyondBurg Truffle, я попросила «просто котлетку». И мне ее сделали.
Как оказалось, альтернативное мясо обладает умеренно-зернистой, как говяжий фарш, консистенцией, оно розоватое внутри - как мясо средне-слабой прожарки, по вкусу напоминает курицу или индейку, а трюфельный майонез добавляет аромата. В общем, лично я - за этот вариант, почему бы нет? Легко, низкокалорийно, сбалансированно - все жиры-белки-углеводы на месте в необходимом, но не избыточном количестве.
Между прочим, в меню популярной бургерной Ulits уже есть бургер с котлетой beyond, но там всего одна позиция, а в Veg Machine Balta подают не только бургер с beyond котлетой, но и хот-дог с beyond сосиской. Узкая специализация в ресторанном деле приветствуется, поэтому полагаю, что BeyondBurg займет бывшую до позавчерашнего дня практически свободной нишу среди бургерных.
Как рассказал Руслан Гогин, с помощью доставщиков Wolt и Bolt можно заказать новые бургеры домой и убедиться, что это - отличная альтернатива веганской еде. Пока бургеры изготавливаются в Каламая, но скоро в каждом районе Таллинна появится своя кухня, а значит, доставка будет еще быстрее. У команды есть идея открыть все-таки свой ресторан, где любители альтернативного мяса или те, кто хочет попробовать что-то особенное, смогут посмаковать его, не отходя от кухни.
А чтобы любители веганской еды могли захватить с собой друзей-мясоедов, в меню BeyondBurg со временем будут включены и бургеры с обычным мясом.