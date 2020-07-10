Берлин. ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Вот уже много лет берлинцев смущало название станции метро Моренштрассе (Mohrenstrasse - улица мавров), так как слово "мавр" считается здесь расистским и оскорбительным. В прошлом так называли выходцев из Северной Африки.

Министерство транспорта заявило, что переименует станцию в честь русского композитора Михаила Глинки, и на чиновников сразу же обрушилась новая волна критики.

Глинка скончался неподалеку от теперешней станции метро, но возражения вызвало то, что он был антисемитом.

Власти теперь говорят, что пересматривают вопрос о переименовании станции, но окончательное решение еще не принято.

Руководство берлинского транспорта теперь говорит, что название Глинкаштрассе (Glinkastrasse) было лишь одним из возможных вариантов, и что вопрос все еще обсуждается.

На данный момент вывески со старым названием станции остаются на месте.

Чем не понравился Глинка?

На вопрос, почему было предложено назвать станцию метро именно в честь Михаила Глинки, представительница берлинской транспортной компании BVG Петра Нелькен отметила, что одна из соседних улиц названа в честь знаменитого русского композитора.

"Мы не отвечаем за названия улиц", - добавила она, заметив, что до последнего времени в "Википедии" не было ничего о том, что Глинка был антисемитом.

Однако в антисемитизме Глинку упрекают уже давно. Юдит Кесслер отмечает на сайте еврейского сайта Jüdische Allgemeine, что опера "Князь Холмский" на музыку Глинки полна антисемитских выпадов.

Газета Berliner Zeitung пишет о том, что эта опера - о еврейском заговоре с целью проникнуть в российское правительство и развалить его изнутри. Опера больше не исполняется по веским причинам, пишет газета, она полна антисемитизма.

Известно также, что Глинка часто позволял себе антисемитские выпады в адрес своего современника музыканта Антона Рубинштейна.

Зачем менять название станции метро?

Станция находится в берлинском районе Митте, и ее переименовывали уже несколько раз после ее открытия в 1908 году. Коммунисты, которые управляли Восточным Берлином, переименовывали ее дважды.

Последний раз она получила новое название в 1991 году. Вот уже несколько лет идет кампания переименовать ее снова, последнюю петицию подписали 10 тыс. человек.

"Это невыносимо"

После того, как в Миннесоте был задушен полицейскими афроамериканец Джордж Флойд, борьба с проявлениями расизма во всем мире начинает нарастать, и название станции вновь привлекло внимание.

Газета Spiegel пишет, что, вероятно, соседняя улица была названа "маврской" в начале XVIII века, так как тут жили черные рабы и освобожденные от рабства африканцы.

Берлинская транспортная компания заявляет, что просьба переименовать станцию метро изначально поступила от ее сотрудников, и что само изменение названия даст ясно понять, что компания выступает против любых форм расизма.

Эта инициатива поддерживается левоцентристским министром по делам семьи Франциской Гиффи, которая добавляет, что следует также переименовать и близлежащую улицу.

Берлинский лидер партии "зеленых" Антье Капек просто отказывается произносить нынешнее название станции, говоря, что для него это невыносимо.