Запах картошки фри заставил соседей судиться с вице-мэром

Но как получилось так, что точка быстрого питания получила разрешение на работу посреди жилого района? Как вообще возможно, что продуктовый магазин уже 28 лет работает между частными домами, и может ли кто-то из соседей тоже открыть магазин в своем частном доме?

Ответ на этот вопрос тоже нужно искать в начале 1990-х годов. В том времени, когда советские законы уже не работали, а эстонские законы еще только писали. Таких общих планировок, которые сейчас составляют в городах и волостях, тогда не было, и наличие магазина «Кааре» пришлось учитывать планировщикам, а не наоборот. Сейчас недвижимость на Суур-Кааре, 68 на 95 процентов является коммерческой землей, а на пять процентов жилой землей, и поскольку речь идет о коммерческой земле, при открытии нового бизнеса собственник уже не должен ни у кого просить разрешения. То, работает в помещении парикмахерская, алкогольный магазин или точки общепита, местное самоуправление уже решать не может.

Городские политики, к которым Эло Саарепуу со своими проблемами обращалась, много раз обращали ее внимание на подпись, которую она поставила в 1996 году. Они говорят, что так она разрешила соседской недвижимости строиться. «Говорят, что теперь нам этот суп и хлебать».

В то же время Саарепуу убеждена, что магазин все рано был бы построен на соседской недвижимости, и если бы она свою подпись не дала, но в таком случае он стоял бы на расстоянии метра от ее границы: «И меня не раздражает этот дом, меня раздражает вонь».

Хорошо знающий права и возможности местного самоуправления Кальви Мартин сказал, что в нынешнее время из того, чтобы построить в жилом районе магазин ничего не вышло бы: нужно изменить целевое назначение земли, и для этого необходимо собрать согласие большей части соседей. Собрать такие согласия, как он считает, совершенно безнадежное дело. У дома магазина «Кааре» с этим все в порядке, и поэтому содержать точку общепита разрешено.

«Да, действительно жаль, что этот запах тревожит соседей, но все разрешения на эту деятельность имеются», - заверил Мяртин и напомнил, что в действительности в пищу в этом доме готовили и раньше. Несколько лет назад в магазине была своя кулинария: «Тогда не было никаких фильтров, и никто не жаловался».

По словам Саарепуу, тогда кулинарией занимались в очень маленьких объемах, и распространявшийся время от времени и очень недолго запахи ей не мешали.